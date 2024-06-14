新北道路安全再升級　新店祥和路增設預告警示號誌

▲新店區祥和路交安再升級。（圖／新北市交通局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

為提升用路人行車安全，新北市交通局針對新店區祥和路再增加預告警示號誌，並特別在彎道路段增設視覺化減速標線、太陽能警示燈及警示標誌，速限調降為40公里，以加強行車及人行安全，也籲請用路人確實遵守道路交通安全規則，共同確保交通安全。

交通局交通管制工程科科長林昭賢表示，新店區祥和路沿線多處已設置警示標誌、標線，但因彎道多、視距不佳，駕駛人車速太快或分心，就容易自摔或追撞前方停等號誌車輛及同向擦撞等事故。

▲彎道路段增設視覺化減速標線、太陽能警示燈及警示標誌，速限調降為40公里，以加強行車及人行安全。

林昭賢說，為提升祥和路行車安全，交通局經會勘檢討後，在祥和路由安興路至吉安街間雙向連續彎道路段增設了視覺化減速標線、太陽能警示燈及警示性標誌，提供駕駛人注意之外，並將速限由 50公里調降至40公里，警察局亦將增加移動式測速照相勤務，並評估設置區間測速科技執法的可行性。

交通局再次籲請用路人確實遵守道路交通安全規則，行經彎道或下坡路段，務必減速慢行，保持適當車速和行車安全距離，且應注意沿線警示及導引標誌、標線，以確保行車安全及避免發生事故。