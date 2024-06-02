　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
地方 地方焦點

世界城市高峰會　邱佩琳分享海洋永續治理及文化傳承

▲基隆首次參加世界城市高峰會。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲基隆首次參加世界城市高峰會，副市長邱佩琳（左2）分享海洋永續治理。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

基隆市政府首次受邀參加世界城市高峰會，由副市長邱佩琳率隊前往新加坡出席第九屆世界城市高峰，並針對今年的主題「宜居和永續城市：復興、重塑、重新想像」議題與各國代表進行交流。邱佩琳分享城市發展與海洋間的共生關係，汲取各國城市發展的歷程及對未來的展望。

第九屆世界城市高峰會於今年6月2日至4日於新加坡新達城舉行，共約100多個城市代表出席，其中包含韓國首爾、澳洲墨爾本、奧地利維也納、哥倫比亞波哥大及南非開普敦等，台灣基隆市首次受邀出席，也是今年唯一非直轄縣市，同時臺灣也有台北市、新北市、桃園市、台中市、台南市及高雄市等城市出席與會。

▲基隆首次參加世界城市高峰會。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲基隆市副市長邱佩琳（左2）率隊前往新加坡出席第九屆世界城市高峰。

高峰會也匯集了各國與城市規劃都市發展相關的專家學者，一同圍繞「宜居和可持續城市：復興、重塑、重新構想」這一主題展開探討，「我們如何為現在和子孫後代實現智慧、有彈性和可再生的城市」。基隆市作為北台灣的海洋門戶，過去歷史及產業結構均與海洋息息相關，如何在經濟蓬勃發展的同時與維護海洋的永續生態資源、傳承在地海洋文化歷史信仰間取得平衡，將會是需要面對的主要課題。

邱佩琳表示，因為得天獨厚的地理環境，使得基隆市與海洋有著久遠的淵源，基隆擁有豐富的漁產資源及天然良港，在過去基隆即為臺灣最大的漁貨集散地，也是作為北臺灣重要的海洋門戶。隨著傳統漁業近年來逐漸轉型成國際商業貿易港口，同時帶動的郵輪產業，疫情前已有百萬名遊客造訪，帶動基隆港口周邊產業及觀光價值。但經濟發展同時，沿海地帶的工業污染及漁產銳減讓基隆市政府開始正視海洋資源的永續復育及海洋文化傳承的重要性。

▲基隆首次參加世界城市高峰會。（圖／記者郭世賢翻攝）

近年來市政府也與大專院校及民間企業合作，辦理系列海洋永續活動，其中包含魚苗放流，淨灘、淨海活動，也成立海洋保育區，致力於回復海洋生機，並透過教育建立全民海洋保育的概念。此外，基隆過往的居民以討海為生，宗教信仰在漁民與海洋間建立緊密的連結，近年市政府也持續透過沿襲百年的基隆市的中元祭和海上王爺遶境等盛大的宗教節慶，共同傳承基隆人民與海洋資源間的共榮共好。

邱佩琳表示，基隆市藉由本次高峰會與世界各國的城市代表交流，分享城市發展與海洋間的共生關係，汲取各國城市發展的歷程及對未來的展望，希冀透過本次高峰會拓展國際視野同時向永續宜居城市邁進。

►聽Podcast ＃我在案發現場

【更多新聞】

►新北休旅車撞分隔島側翻！車頭凹陷擋風玻璃碎裂　2人送醫

►基隆銘傳國中JHBL奪冠軍　謝國樑：撥3千萬修繕場地

►基隆打造全國首創公車貼心鈴　謝國樑：友善運輸環境向前進

►基隆北聖宮集資捐贈救護車　配備12導程心電圖機組

ET快訊
曾燒3千萬赴美救孫安佐「狄鶯孫鵬多有錢？」　網細數：用億計算
影／龍象大戰到一半大巨蛋「天花板又漏水」　球迷傻眼
北韓慘了！南韓強調「立刻採取報復措施」　回應千顆糞便氣球
明天雨彈往南跑北部轉涼　「這3天」下最多全台有雨
快訊／陳零九捲毒品風波！IG無奈還原過程：誰叫自己賤呢
孫安佐風波！他問「優秀的星二代有誰？」　網點名3對夫妻超會教

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

世界城市高峰會　邱佩琳分享海洋永續治理及文化傳承

盧秀燕再伸援手！台中辦「花蓮好物市集」　邀在地商家相挺

振興震後經濟！花蓮購物節啟動　2000店家消費滿百抽大獎

「營養童樂繪」頒獎與作品成果展登場　120位學童分享榮耀

台東響應世界無菸日！饒慶鈴：營造無菸環境保護健康

接軌國際屏東推英語導覽志工培訓　民眾響應熱烈增開1班

草屯警分局周末前夜擴大臨檢　掃蕩酒駕打詐

連日大雨澆不熄台南做工行善志工熱忱　弱勢房屋修繕完成第261戶

暢談台南棒球夢！　黃偉哲拜訪日本職棒福岡軟銀鷹王貞治會長

疑不滿服務態度不佳動手毆打補習班老闆　南警拘提2惡煞到案

狄鶯「獨自飛泰國」救回孫安佐　曝想離婚...直言「受夠孫家人」！ 　

孫安佐喊「我家有錢，需要拼嗎？」　回台首直播：一堆人把我當瘋子

孫安佐曝「被泰國醫生下蠱」恐怖經歷　對孫鵬.狄鶯失望：但還是很愛我媽

小龍女蕾絲矇眼性感熱舞　由多慧監製！網直呼好辣

弟爆料媽喝酒還列出品牌　幼兒園老師憋笑急阻止XD

那英《歌手》唱周杰倫《擱淺》　遭網友酸走音..掉到第5名

月薪3萬竟能買千萬房？　1對照表揭銀行貸款極限

《九龍城寨》反派王九來台！想吃滷肉飯　伍允龍因戲翻紅..笑「粉絲沒劉俊謙多」

黃仁勳穿93號球衣大巨蛋開球　秀台語：這麼多人看有點緊張

張學友小巨蛋演唱會開跑了　終於等到歌神！萬名粉絲嗨爆

世界城市高峰會　邱佩琳分享海洋永續治理及文化傳承

盧秀燕再伸援手！台中辦「花蓮好物市集」　邀在地商家相挺

振興震後經濟！花蓮購物節啟動　2000店家消費滿百抽大獎

「營養童樂繪」頒獎與作品成果展登場　120位學童分享榮耀

台東響應世界無菸日！饒慶鈴：營造無菸環境保護健康

接軌國際屏東推英語導覽志工培訓　民眾響應熱烈增開1班

草屯警分局周末前夜擴大臨檢　掃蕩酒駕打詐

連日大雨澆不熄台南做工行善志工熱忱　弱勢房屋修繕完成第261戶

暢談台南棒球夢！　黃偉哲拜訪日本職棒福岡軟銀鷹王貞治會長

疑不滿服務態度不佳動手毆打補習班老闆　南警拘提2惡煞到案

柴柴聽到飼主問「該去室內遛狗？」　臉上冒出賊笑嘴角藏不住

北藝大校長澄清：辦公室沒有花大錢　唯一名牌只有大同冰箱

西裝男單手騎機車盤腳打坐　網驚：修煉心法...警方回應了

隔空勸告柯文哲　柯建銘預言「只有黃國昌殺你」

美房屋銷售銳減7.7％　創疫情以來成交最慢紀錄

中國防長對台恫嚇　總統府：缺乏自信與台灣政府對話

影／到大巨蛋躲雨也沒用！龍象大戰到一半　「天花板又漏水」民眾傻眼

北韓慘了！南韓府方強調「立刻採取報復措施」　回應千顆糞便氣球

千名粉絲驚喜慶生！日本歌姬yanaginagi用中文對話感動：謝謝台灣

世界城市高峰會　邱佩琳分享海洋永續治理及文化傳承

慎入！巨蟒排尿伴隨「屁聲烙賽」　畫面太衝擊網驚呆：第一次看到

地方熱門新聞

連長「把排長當沙包踹」　花防部回應

澎湖出現罕見龍吸水！遊客直擊奇景

高雄晚間大停電！899戶突一片黑

Pocky控快衝！黑沃咖啡攜手格力高推「伊勢抹茶杏仁奶」 買就送限量品

失智症最重早預防　醫曝「智慧生活五步驟」對抗

竹市中油遷庫　36公頃竹科X打造科技廊帶

台北國際觀光博覽桃園館　優惠好禮等你來

新店溪親情河濱共融遊戲場啟用

共融特色國華公園啟用　捷運三鶯線「出站即達」

機車騎士跌落大排生命垂危南警聞聲救人解危

台南將開放機車直接左轉！黃偉哲曝時程

陸終止ECFA134項關稅減讓　張麗善：兩岸不應互相對立

疑不滿服務態度不佳動手毆打補習班老闆2惡煞到案

西拉雅名制、族名、名譜調查台南積極研擬爭取

更多熱門

相關新聞

基隆修車廠大火　機油助燃多車燒毀

基隆修車廠大火　機油助燃多車燒毀

基隆市中山區中華路一處汽車修理廠，今（1）日早上5時許發生火災，多輛車遭燒毀無人受傷，起火原因仍待調查。

基隆海上龍舟慶端午　副市長點睛祈福

基隆海上龍舟慶端午　副市長點睛祈福

基隆掃黑！他「欠2萬+搶老大女友」被圍毆

基隆掃黑！他「欠2萬+搶老大女友」被圍毆

管碧玲：海洋科學序列教材　全台補助推廣

管碧玲：海洋科學序列教材　全台補助推廣

天道盟吳桐潭7／9告別式　靈堂地點、布置曝

天道盟吳桐潭7／9告別式　靈堂地點、布置曝

關鍵字：

基隆世界城市高峰會邱佩琳

讀者迴響

熱門新聞

孫安佐爭議不斷　他點名1男星「星二代楷模」

妻懷孕變慾女每晚求歡！　老公好興奮「殊不知是地獄的開始」

阿沁正式宣戰Faye：把你告到底！

白種元YT節目拍到「44男輪姦1女性侵主謀」　韓網氣瘋：不准下架！

孫安佐隔空嗆爸　孫鵬首度回應

快訊／孫安佐和解狄鶯了！

iPhone備忘錄「拿來做1事」　果粉驚：這我

狄鶯、孫鵬「診所外吵架」！　當街起口角對話曝光

男乩身廟前走陣突昏倒！送醫搶救不治

艾力克斯「高顏值帥兒」高中畢業！兒子身高逼近184cm

新竹大樓深夜火警！火舌吞噬煙狂竄

連長「把排長當沙包踹」　花防部回應

獨／乩身昏迷亡！首站「有發駕」無異狀

「優秀的星二代有誰？」　網點名3對夫妻超會教

孫安佐直播求援！她喊話狄鶯孫鵬放過孩子

更多

最夯影音

更多

狄鶯「獨自飛泰國」救回孫安佐　曝想離婚...直言「受夠孫家人」！ 　

孫安佐喊「我家有錢，需要拼嗎？」　回台首直播：一堆人把我當瘋子

孫安佐曝「被泰國醫生下蠱」恐怖經歷　對孫鵬.狄鶯失望：但還是很愛我媽

小龍女蕾絲矇眼性感熱舞　由多慧監製！網直呼好辣

弟爆料媽喝酒還列出品牌　幼兒園老師憋笑急阻止XD

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面