世界城市高峰會　邱佩琳分享海洋永續治理及文化傳承

▲基隆首次參加世界城市高峰會，副市長邱佩琳（左2）分享海洋永續治理。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

基隆市政府首次受邀參加世界城市高峰會，由副市長邱佩琳率隊前往新加坡出席第九屆世界城市高峰，並針對今年的主題「宜居和永續城市：復興、重塑、重新想像」議題與各國代表進行交流。邱佩琳分享城市發展與海洋間的共生關係，汲取各國城市發展的歷程及對未來的展望。

第九屆世界城市高峰會於今年6月2日至4日於新加坡新達城舉行，共約100多個城市代表出席，其中包含韓國首爾、澳洲墨爾本、奧地利維也納、哥倫比亞波哥大及南非開普敦等，台灣基隆市首次受邀出席，也是今年唯一非直轄縣市，同時臺灣也有台北市、新北市、桃園市、台中市、台南市及高雄市等城市出席與會。

▲基隆市副市長邱佩琳（左2）率隊前往新加坡出席第九屆世界城市高峰。

高峰會也匯集了各國與城市規劃都市發展相關的專家學者，一同圍繞「宜居和可持續城市：復興、重塑、重新構想」這一主題展開探討，「我們如何為現在和子孫後代實現智慧、有彈性和可再生的城市」。基隆市作為北台灣的海洋門戶，過去歷史及產業結構均與海洋息息相關，如何在經濟蓬勃發展的同時與維護海洋的永續生態資源、傳承在地海洋文化歷史信仰間取得平衡，將會是需要面對的主要課題。

邱佩琳表示，因為得天獨厚的地理環境，使得基隆市與海洋有著久遠的淵源，基隆擁有豐富的漁產資源及天然良港，在過去基隆即為臺灣最大的漁貨集散地，也是作為北臺灣重要的海洋門戶。隨著傳統漁業近年來逐漸轉型成國際商業貿易港口，同時帶動的郵輪產業，疫情前已有百萬名遊客造訪，帶動基隆港口周邊產業及觀光價值。但經濟發展同時，沿海地帶的工業污染及漁產銳減讓基隆市政府開始正視海洋資源的永續復育及海洋文化傳承的重要性。

近年來市政府也與大專院校及民間企業合作，辦理系列海洋永續活動，其中包含魚苗放流，淨灘、淨海活動，也成立海洋保育區，致力於回復海洋生機，並透過教育建立全民海洋保育的概念。此外，基隆過往的居民以討海為生，宗教信仰在漁民與海洋間建立緊密的連結，近年市政府也持續透過沿襲百年的基隆市的中元祭和海上王爺遶境等盛大的宗教節慶，共同傳承基隆人民與海洋資源間的共榮共好。

邱佩琳表示，基隆市藉由本次高峰會與世界各國的城市代表交流，分享城市發展與海洋間的共生關係，汲取各國城市發展的歷程及對未來的展望，希冀透過本次高峰會拓展國際視野同時向永續宜居城市邁進。