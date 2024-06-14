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新北市圖參與式預算人氣票選起跑　線上投票抽超商禮券

▲新北市圖參與式預算人氣票選起跑。（圖／新北市立圖書館提供）

▲新北市圖參與式預算人氣票選起跑。（圖／新北市立圖書館提供）

記者郭世賢／新北報導

為了鼓勵大家在生活之中多說母語，新北市立圖書館2024年參與式預算特別以「嶼言共讀」為主題，邀大家一起創意發想，透過各種不同的閱讀方式，讓民眾感受母語的多元風貌，自然而然的接觸母語。6月15日起至7月31日止，民眾可以透過線上票選，從13件提案中選出自己最喜愛的方案，票數最高的前3個方案，參加票選活動還可以抽超商禮券！

新北市立圖書館王錦華館長表示，新北市是個充滿多元文化的城市，許多來自各地、擁有不同語言及文化背景的朋友在這裡一起生活，為了鼓勵大家在日常生活中使用母語，感受母語的多樣性與豐富度，新北市立圖書館特別透過參與式預算的方式，邀民眾共同來參與母語相關活動，集結大家的創意與發想，讓民眾從閱讀活動中輕鬆體驗母語，推動母語的生活化與普及性。

提案內容豐富多彩，包括結合布袋戲文化的臺語相聲、臺語獨立樂團演奏及對談、桌遊學臺語、臺語繪本故事劇、懷舊復古童玩DIY與臺語說故事、以及與臺灣插畫家合作製作母語書籤等，邀大家一同體驗母語的多元特色，感受臺灣語言多樣性。6月15日至7月31日止，只要到「新北市政府公民參與網路投票系統」進行投票，選出喜歡的提案還可參加抽獎活動，有機會獲得價值200元的超商禮券。票選活動詳細資訊請至「新北市立圖書館」網站查詢，洽詢電話：02- 2953-7868。

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