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社會 社會焦點 保障人權

新北地院旁槍響！買賣BMW X5連開3槍　土城警慢吞吞被友軍抓到人

記者陸運陞／新北報導

新北市土城區金城路二段，昨天（13日）晚間驚傳槍響。一名男子因日前買賣汽車與人發生糾紛，雙方相約談判，一言不和下對方持槍朝男子射擊，擊中車身3槍，所幸車上男子並未受傷，一名休假警員發現回報，但土城警方反應卻慢半拍，開車逃至新店才遭轄區警方攔獲，並起出做案用改造手槍及子彈。

▲▼葉男與劉男買賣中古BMW引發糾紛，在土城當街開槍。（圖／記者陸運陞翻攝）

▲劉男在土城當街對葉男開槍，土城警方慢半拍，在劉男逃至新店才遭轄區警方逮獲。（圖／記者陸運陞翻攝）

據了解，本月初25歲葉姓男子，在網路上刊登售車廣告，並以150萬元販售二手BMW X5休旅車給25歲劉姓男子，雙方一手交錢一手交車，過戶完成後，劉男近期覺得車輛駕駛上有問題，不斷向葉男反應，卻沒得到良好答覆。雙方昨晚7時許，相約在土城金城路二段新北地院附近談判。

沒想到，談判完畢雙方離開後，劉男事後不滿討論結果，開車追上葉男，並將其攔下朝車身射擊3槍；碰巧一名休假警員聽聞槍響，立即通報土城勤務指揮中心，協助攔截圍捕，但反應似乎慢半拍，仍被劉男等3人逃逸，直到新店安康路才遭新店警方查獲逮捕張男2人，並查扣改造槍枝3把、子彈16顆、手機2支。

▲▼葉男與劉男買賣中古BMW引發糾紛，在土城當街開槍。（圖／記者陸運陞翻攝）

▲警方查獲改造槍枝3把、子彈16顆、手機2支。（圖／記者陸運陞翻攝）

警方調閱監視器，發現開槍的劉男，在新店安豐路先行下車，警方立即前往逮捕。劉男向警方坦承，因買賣中古二手車所引發的糾紛，才會開槍洩憤。詢後，警方依違反槍砲彈藥刀械管制條例及殺人未遂案，將劉男等3人移送新北地檢署偵辦。

▲▼葉男與劉男買賣中古BMW引發糾紛，在土城當街開槍。（圖／記者陸運陞翻攝）

▲劉男在土城當街對葉男開槍，警方反應卻慢半拍，抵達時已逃逸無蹤。（圖／記者陸運陞翻攝）

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