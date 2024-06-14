新北助攻中小企業出新招　「健全財務輔導」熱烈招生中

為了鼓勵大家在生活之中多說母語，新北市立圖書館2024年參與式預算特別以「嶼言共讀」為主題，邀大家一起創意發想，透過各種不同的閱讀方式，讓民眾感受母語的多元風貌，自然而然的接觸母語。6月15日起至7月31日止，民眾可以透過線上票選，從13件提案中選出自己最喜愛的方案，票數最高的前3個方案，參加票選活動還可以抽超商禮券！