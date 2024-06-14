新北助攻中小企業出新招　「健全財務輔導」熱烈招生中

▲今年「健全企業財務輔導列車」共規劃4梯次課程，前2梯次已陸續於4月辦理。（圖／新北市經發局提供）
記者郭世賢／新北報導
為協助轄內中小企業健全財務管理能力，建立穩固發展基礎，新北市政府經發局今年特別邀請全國創新創業總會、臺灣省會計師公會及信保貸款承貸銀行等領域代表，以「健全企業財務」為主軸，從融資可行性、貸款計畫撰寫及管理企業資金等多元面向，幫助企業了解財務體質，改善財務結構。第3梯次課程將於7月5日登場，歡迎把握機會，踴躍報名參加。
新北市經發局表示，今年度首創的「健全企業財務輔導列車」共規劃4梯次課程，前2梯次已陸續於4月辦理，由專業講師透過中小企業融資可行性分析、貸款計畫撰寫等主題，分享財務管理正確觀念與技能。第3梯次課程將於7月5日舉辦，帶領企業進一步探討有關規劃管理企業資金及檢視企業財務健康報告，逐步建立良好的風險管理能力與有效融資策略，持續強化新北中小企業競爭力。
經發局提醒，第3梯次課程報名自即日起至6月28日截止，詳細資訊請上報名網站：https://forms.gle/JiWcGgquwGaq7esw8查詢，或撥打：02-2960-3456 分機5294，由專人提供諮詢服務。最後梯次課程預計於11月份辦理，歡迎持續關注新北市政府經濟發展局臉書粉絲專頁，隨時掌握最新活動資訊。
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