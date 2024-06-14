新北打造淡水河護蟹廊道　共同守護陸蟹平安回家

▲新北市高灘處與荒野保護協會攜手合作設置護蟹廊道。（圖／新北市高灘處提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

隨著淡水河兩岸的都市發展，陸蟹棲息環境受侷限，新北市政府高灘地工程管理處及荒野保護協會共同攜手合作，在陸蟹繁殖季，設置淡水八里友善護蟹廊道，避免陸蟹直接穿越道路，守護陸蟹們可以安全回家。

高灘處長張修銘表示，每年農曆5至8月是陸蟹繁殖高峰季，2023年護蟹廊道設置期間，荒野志工總共紀錄到5種64隻陸蟹，而路殺的比例較2022年減少20%，於調查期間也紀錄到有陸蟹躲在廊道內側，並沿著廊道爬行，顯示廊道確實能阻擋陸蟹直接通過道路之效果。

▲現地充滿生命力的陸蟹。



張修銘說明，今年6月在竹圍紅樹林自然保護區-淡水金色水岸自行車道約3.2公里至3.4公里處設置「護蟹廊道」外，亦於五股獅子頭山水匯集廣場旁之護蟹通廊，沿淡水河畔陸蟹遷徙路徑設置帆布至釣魚平台，預計10月拆除，期間以引導陸蟹從陸地的棲息地平安返海產卵。另提醒民眾如有行經淡水八里自行車道，請慢下騎乘自行車的速度，以保護「誤闖」道路的陸蟹們。

荒野保護協會台北分會長游晨薇表示，「護蟹廊道」搭設之帆布為臨時設置物，於陸蟹繁殖高峰季設置，每年設置期間約半年，高峰季結束後拆卸，利用簡單易拆卸的防水帆布，引導陸蟹遷徙路徑，讓自然生態能夠生生不息。

▲從自行車道兩側邊緣設置帆布。

淡水區竹圍國小陳建興老師表示，2023年竹圍師生參加護蟹活動後，才了解陸蟹所面臨的生存危機，校內師生組成團隊研究淡水河口陸蟹的種類、分布、覓食行為及陸蟹產卵的時間，並提供降低陸蟹路殺的建議，希望幫助陸蟹平安回家。

「金色水岸友善陸蟹生態廊道」竹圍段，全程設置解說牌，讓民眾瞭解設置的緣由，設置期間竹圍國小陳建興老師與荒野協會將持續調查陸蟹活動情形，集結公部門資源及民間團體專業，一同為健全河川生態環境努力，關心自然生態，從小做起，相偕來幫助陸蟹平安回家。