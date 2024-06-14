花蓮名攤店家直攻新北市　特色伴手禮+農特產直送大台北

▲▼花蓮震後振興，將於6 ／15 ～16於新北市辦理特色伴手禮及農特產品展售會。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮縣政府、花蓮縣商圈組織及各級農會攜手新莊宏匯廣場將於6月15日（週六）至6月16日（週日）辦理花蓮伴手禮暨農特產品展售會！以「震後振興，花蓮依然美好！花蓮特色伴手禮暨農特產品展售會」為主題，縣長徐榛蔚歡迎大家共襄盛舉，以實際行動支持花蓮！



0403強震重創觀光相關產業，花蓮陷入旅客進不來、商品出不去的困境。縣府為協助觀光產業振興，分別於4月底及5月初率領商圈組織、百大伴手禮業者及在地小農到捷運西門站辦理展售會，獲得熱烈回響！

本週將再次盛大舉辦展售會，更把地點拓展至新北市新莊宏匯廣場，展售會花蓮縣政府攜手商圈組織、百大伴手禮業者及在地小農共同前往，包含糕餅熟食、烘焙食品、陶瓷石藝、農特產品等近30攤店家，將花蓮在地名產及知名伴手禮直送大台北地區。展售會地點位於新莊宏匯廣場1F咖啡廊道，搭乘捷運（機場捷運-新莊副都心站2號出口）稍微步行5分鐘即可抵達，歡迎民眾前來選購，以實際行動支持花蓮的產業走出震災困境、一起「重新出花」。



徐榛蔚非常感謝宏匯新北股份有限公司執行董事柯愫吟大力協助，共同促成展售會並積極響應振興災後經濟，讓花蓮伴手禮業者及小農有機會向大家展示花蓮的美好及花蓮的韌性。展售會現場也將推出滿額贈好禮的優惠活動，相關內容可查詢花蓮觀光資訊網、花蓮觀光粉絲團-臉書粉絲專頁或宏匯廣場-臉書粉絲專頁。