偷拍正妹裙底！內科工程師逃跑畫面曝　手機藏30部不雅片

記者戴上容、劉人豪／新北報導

新北市一名女子，12日晚間在永和區永利路等紅綠燈時，遭一名在內湖科技園區擔任工程師的40歲李姓男子用手機偷拍裙底，警方接獲報案後將李男拘捕到案，依兒童及少年性剝削防制條例，及刑法妨害性隱私罪移請新北地方法院偵辦。

▲工程師偷拍女子裙底風光後逃跑。（圖／記者戴上容翻攝）

警方指出，接獲女子報案稱，在永利路前等紅燈時，遭一名不明男子靠近，以手機拍攝裙底，被一旁婦人目擊並大聲喝斥，該男子隨即逃離現場，女子隨後由家人陪同至派出所報案。

▲工程師使用的偷拍工具。（圖／記者戴上容翻攝，下同）

警方鎖定李男涉有重嫌，並蒐集相關犯罪事證，向新北地方法院與檢察署聲請搜索票及拘票獲准，於12日晚間20時55分許，在李男住處將他拘捕到案。警方在李男iPhone14手機內發現多部偷拍裙底影片、圖片，而報案女子偷拍影片因遭發現已刪除；另於李男家中扣押黑色小型密錄器、隨身碟、電腦及SONY行動電話等證物。

據了解，李男於科技園區擔任工程師一職，年薪約有200萬，使用密錄器黏在雨傘、使用手機偷拍女性的影片、圖片，至少有30部以上。

警方表示，詢畢後，依兒童及少年性剝削防制條例及刑法妨害性隱私罪，移請新北地方法院偵辦；另扣押多部偷拍影片，持續清查比對偵辦。

▲李男被依兒童及少年性剝削防制條例及刑法妨害性隱私罪，移請新北地方法院偵辦 。（圖／記者戴上容翻攝）