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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

盼新北各區響應！與館長辦有氧課　黃國昌腳扭傷「動作卡卡」

▲民眾黨立委黃國昌推廣樂活有氧銀髮課程。（圖／記者林敬旻攝）

▲民眾黨立委黃國昌舉辦樂活有氧銀髮課程，自己也跟著教練稍微擺動，但因為腳扭傷至今未痊癒，因此僅動上半身。（圖／記者林敬旻攝）

記者袁茵／新北報導

儘管距離2026九合一大選還有一段時間，將新北市長選舉列為選項之一的民眾黨立委黃國昌，本人與其團隊近期已勤跑地方，並在板橋3處舉辦「樂活銀髮」活動，邀請女性長輩做有氧運動；黃國昌13日與協助辦活動的「館長」陳之漢同台，由於黃腳扭傷至今未痊癒，所以僅在旁邊做手部動作，或隨著音樂搖擺。

民眾黨立委黃國昌與新北市板橋區里長們合作，開設首期專屬於銀髮女性的免費有氧運動班，並找來「館長」陳之漢安排教練，帶長輩一起活動筋骨、揮灑汗水。而黃國昌目前在板橋3處舉辦課程，分別為永安市民活動中心、新興市民活動中心，以及中正市民活動中心。

▲▼民眾黨立委黃國昌在新北板橋舉辦樂活銀髮有氧課程。（圖／翻攝自Facebook／黃國昌）

黃國昌、「館長」陳之漢13日下午到中正市民活動中心，一同關心長輩參與活動的狀況。黃國昌致詞時表示，這次服務處跟板橋里長們合作舉辦運動課程，是因為自己回家看到爸媽時，認為媽媽年紀越大，花很多時間在家照顧爸爸，希望媽媽可以多出去走走、運動，身體會比較健康。

黃國昌提及，希望鼓勵銀髮長輩出來多運動，因為運動除了讓身體健康外，過程中也能使心理獲得快樂，而他也找了專業教練幫忙，因為自己雖然喜歡運動，但並非專業，才拜託開健身中心的好友「館長」協助，也請「館長」一定要挑最好的教練，帶大家一起運動。

▲民眾黨立委黃國昌與館長同台，推廣樂活有氧銀髮課程。（圖／記者林敬旻攝）

▲黃國昌找「館長」陳之漢協助舉辦樂活有氧銀髮課程。（圖／記者林敬旻攝，以下皆同）

黃國昌指出，今日是試辦樂活銀髮活動3里中的第3場，前2場都已有獲得與會者反饋，而這也並非單一一次性活動，會持續進行6週，希望大家在過程中有什麼建議與想法，都可以直接跟教練反應，期盼課程能帶給大家不僅是運動正確概念，也可讓民眾喜歡上運動，「希望活動可以越辦越多，在板橋和新北其他地方，讓大家都能夠參加。」

針對稍早說希望活動可以越辦越多，未來會不會規劃在新北其他區域舉辦？黃國昌坦言「這是目標」，希望在自己能力範圍之內，讓運動更加普及，「這個活動可以說是一個開始，也未必只有我們做，意思是幫板橋其他里或三重、蘆洲、新莊也好，讓大家藉由他跟館長發起的活動，對銀髮族媽媽姊姊們有幫助，希望大家能夠推廣。」

黃國昌說，這個時代讓大家健康快樂運動，對長輩來說是最重要的事，所以這可以說是拋磚引玉的活動，一開始從板橋3個里開始試辦，為期2個月的時間，並非一次性跳完就沒了，而是運動一週後下週再來，累積這2、3個月後，由3個里的里長給予反饋，再看活動內容需不需要調整，「的確目標在新北市各個區、里推廣下去。」

▲民眾黨立委黃國昌推廣樂活有氧銀髮課程。（圖／記者林敬旻攝）

不過，黃國昌5月底腳扭傷至今仍未痊癒，無論是國會改革表決戰或出席諸多記者會，都可發現黃國昌走路極為緩慢，且還明顯「一拐一拐」，所以黃國昌也向現場參與活動的婦女們表達，自己無法跟著一起做大動作。隨後，黃國昌在陳之漢於活動後場受訪時，悄悄的跟著現場教練擺動上半身與手部，動作似乎有些「卡卡」，但看得出樂在其中。

此外，面對日前與國民黨台北市議員李明賢談到新北市長選舉整合議題，國民黨台北市議員柳采薇出面表達「反昌」一事，黃國昌回應，大家真的不要一天到晚想選舉，現在比較重要的是把國會工作做好，而新北市是他的責任區，就在地方為新北市民權益努力、認真服務，不分中央與地方、黨派，一起攜手合作，才是絕大多數市民想看到的事。

而「館長」陳之漢也被問道，會不會支持2026藍白整合成一組？陳之漢提及，自己還是覺得跟總統大選一樣，「有時候就是大家合作會比較好，會比較穩定，我的想法就是這樣，有能力的人搭在一起，大家合作一起做，就像現在藍白合作推動法案，選市長也是一樣。」

陳之漢也說，但藍白雙方還是各自有各自的想法，這個他都尊重，就像上次民眾黨主席柯文哲與新北市長侯友宜翻臉，最後還是沒有辦法。媒體追問，是否會支持黃國昌選2026？陳之漢直言，自己肯定支持，不用多說。

▲民眾黨立委黃國昌推廣樂活有氧銀髮課程。（圖／記者林敬旻攝）

▲黃國昌與館長同台，推廣樂活有氧銀髮課程。（圖／記者林敬旻攝）

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