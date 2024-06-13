住房補助千元花蓮訂房卻還在谷底　李孟諺：滾動檢討措施

▲交通部長李孟諺。（圖／記者李姿慧攝）

記者李姿慧／台北報導

花蓮住房補助6月上路，平日入住旅宿補助1千元，不過花蓮住房率依舊低迷，針對未來是否加碼，交通部長李孟諺指出，未來會視住房率狀況滾動檢討，衡量經費和有效措施調整。不過觀光署長周永暉表示，目前暫未規劃宜蘭住房補助，不過納台灣PASS、台灣好行免費預計7月上路，台灣觀巴2折優惠實施越快越好。

花蓮住房補助最高1千元6月上路，即便優惠更勝以往，不過住房率卻僅有1成多，仍在谷底，交通部長李孟諺今(13日)中午在立法院交通委員會休息時間受訪表示，0403花蓮地震後，花蓮住房補助6月1日啟動，因今年端午連假天數少一天，天氣也不穩定，各地有豪雨，蘇花公路也剛通大客車，住房補助優惠才實施一個多禮拜，會再來持續看地方訂房率和住房率狀況滾動式檢討。

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至於未來住房優惠是否會加碼刺激花蓮觀光，李孟諺表示，會檢視最近住房狀況，衡量整個經費和有效措施調整。

觀光署長周永暉則表示，花蓮住房優惠申請狀況預計6月15日進行初步統計，團體旅遊補助優惠申請則沒有預期多，自由行住房補助仍待統計，需要一點時間。

針對這次花蓮震後振興補助較往年多，效果卻不如過往，周永暉表示，觀光署本來就預估7月效果會比較好，地方的期待是希望6月上路，因此配合蘇花公路通大客車和地方期待，提早在6月1號上路，端午節訂房則是受假期天數較短影響，根據統計，4月份花蓮受地震影響，住宿確實少了3成，端午節假期少了5成，未來還需要觀察，呼籲大家多去花蓮走一走。

周永暉指出，花蓮6月下旬活動比較多，端午連假碰到學校期末考，暑假訂房率可能還沒有比較高，可能大家還在觀望，希望大家還是多到花蓮走一走。

至於宜蘭訂房率也衰退，宜蘭擬納入台灣好行免費和台灣觀巴2折優惠措施，周永暉表示，若行政作業完畢就一起實施，東部台灣PASS優惠也是7月1日上路，宜蘭可以適用，另外就是台灣好行免費，至於台灣觀巴2折因為還需要跟業者討論，行政作業完畢後就會同步來實施，希望越快越好，也許如果6月15日完成，就6月15日上路。

針對宜蘭市否納住房優惠補助，周永暉表示，目前沒有這樣的規劃。