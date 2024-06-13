　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

住房補助千元花蓮訂房卻還在谷底　李孟諺：滾動檢討措施

▲▼交通部長李孟諺。（圖／記者李姿慧攝）

▲交通部長李孟諺。（圖／記者李姿慧攝）

記者李姿慧／台北報導

花蓮住房補助6月上路，平日入住旅宿補助1千元，不過花蓮住房率依舊低迷，針對未來是否加碼，交通部長李孟諺指出，未來會視住房率狀況滾動檢討，衡量經費和有效措施調整。不過觀光署長周永暉表示，目前暫未規劃宜蘭住房補助，不過納台灣PASS、台灣好行免費預計7月上路，台灣觀巴2折優惠實施越快越好。

花蓮住房補助最高1千元6月上路，即便優惠更勝以往，不過住房率卻僅有1成多，仍在谷底，交通部長李孟諺今(13日)中午在立法院交通委員會休息時間受訪表示，0403花蓮地震後，花蓮住房補助6月1日啟動，因今年端午連假天數少一天，天氣也不穩定，各地有豪雨，蘇花公路也剛通大客車，住房補助優惠才實施一個多禮拜，會再來持續看地方訂房率和住房率狀況滾動式檢討。

[廣告]請繼續往下閱讀...

至於未來住房優惠是否會加碼刺激花蓮觀光，李孟諺表示，會檢視最近住房狀況，衡量整個經費和有效措施調整。

觀光署長周永暉則表示，花蓮住房優惠申請狀況預計6月15日進行初步統計，團體旅遊補助優惠申請則沒有預期多，自由行住房補助仍待統計，需要一點時間。

針對這次花蓮震後振興補助較往年多，效果卻不如過往，周永暉表示，觀光署本來就預估7月效果會比較好，地方的期待是希望6月上路，因此配合蘇花公路通大客車和地方期待，提早在6月1號上路，端午節訂房則是受假期天數較短影響，根據統計，4月份花蓮受地震影響，住宿確實少了3成，端午節假期少了5成，未來還需要觀察，呼籲大家多去花蓮走一走。

周永暉指出，花蓮6月下旬活動比較多，端午連假碰到學校期末考，暑假訂房率可能還沒有比較高，可能大家還在觀望，希望大家還是多到花蓮走一走。

至於宜蘭訂房率也衰退，宜蘭擬納入台灣好行免費和台灣觀巴2折優惠措施，周永暉表示，若行政作業完畢就一起實施，東部台灣PASS優惠也是7月1日上路，宜蘭可以適用，另外就是台灣好行免費，至於台灣觀巴2折因為還需要跟業者討論，行政作業完畢後就會同步來實施，希望越快越好，也許如果6月15日完成，就6月15日上路。

針對宜蘭市否納住房優惠補助，周永暉表示，目前沒有這樣的規劃。

ET快訊
館長還原被撞狀況　他「下車喝飲料」：一副要參觀
爆乳DJ Yesong酒駕撞死外送員抱狗呆看　遭求刑15年哭
快訊／肌肉男撞進成吉思汗　依毀損、殺人未遂遭聲押
00878配息「超猛10萬入帳了」　全場狂數張數
快訊／闖紅燈被拍！王義川已繳罰單：報案確認是否跟監
99.9萬起、雙車型！最便宜國產電動車來了　台灣MG4上市
最慢路隊長「時速48公里」開雪隧挨罰！　網友齊喊：療癒

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

警專3花「跳手指舞」送畢業生！甩髮燦笑甜炸　網讚：看到年輕希望

五年級知性美女揪伴趴趴走　享受歡聚之夜

一早被錢砸醒！00878配息「超猛10萬入帳了」　全場狂數張數

林青霞受邀畢典致詞　清大畢業生不識女神始祖：是哪位？

台鐵鳴日號觀光列車「輪椅族上不去」　李孟諺：評估補救措施

高鐵攜手飯店推聯票　加購車票7折起

台鐵歐系R200柴電機車「6／19花蓮首航」　首配環景攝影機

行走自如卻突然聽不懂說不出　女出血性腦中風引發失語症

住房補助千元花蓮訂房卻還在谷底　李孟諺：滾動檢討措施

「微光馬祖」開跑暑假周周有音樂會　解謎闖關抽機票

Energy助陣張書偉婚禮！　謝京穎穿婚紗一起16蹲

小鬼離世4年…KID帶峮峮拜月老　被開示「另尋佳偶」她眼眶紅了

胡歌逛松菸超親民：應該早點過來　聯絡霍建華.林依晨「該通的都通了」

快速道路「飛石反彈」　擊落重機騎士手腳骨折

騎單車遭砂石車擦撞險遭輾 伊娃Eva：警察都說我命大

虎尾神犬熟練向郵差收信　飼主：不愧是從大學領養的

胡歌開心有台灣腔「我們不昏彼此」　來台表態「我便宜又好用」：記得找我

陸網紅再度來台灣旅遊！　入境超自信卻在北車迷路XD

Toro爆劈腿！才被拍周旋於2女　前女友痛訴他「數度精神失控」

林襄臉腫有點害羞　打音波一下下啦

警專3花「跳手指舞」送畢業生！甩髮燦笑甜炸　網讚：看到年輕希望

五年級知性美女揪伴趴趴走　享受歡聚之夜

一早被錢砸醒！00878配息「超猛10萬入帳了」　全場狂數張數

林青霞受邀畢典致詞　清大畢業生不識女神始祖：是哪位？

台鐵鳴日號觀光列車「輪椅族上不去」　李孟諺：評估補救措施

高鐵攜手飯店推聯票　加購車票7折起

台鐵歐系R200柴電機車「6／19花蓮首航」　首配環景攝影機

行走自如卻突然聽不懂說不出　女出血性腦中風引發失語症

住房補助千元花蓮訂房卻還在谷底　李孟諺：滾動檢討措施

「微光馬祖」開跑暑假周周有音樂會　解謎闖關抽機票

畫面曝光！聯結車轉彎沒禮讓　機車猛撞「插進前輪」騎士顱內出血

健身房遭撞！館長還原狀況　批男「飛車」後下車喝飲料：一副要參觀

產後3月PO「大腿特寫照」哭了！醫宣布不會消失 毛加恩妻焦慮：怎麼辦

G7同意「動用俄國凍結資產」援助烏克蘭！　高達500億美元

前5月6起大型車嚴重交通事故　屏東縣警方15日起3天大執法

AI是電腦業百年機遇！施崇棠：華碩伺服器「5年成長5倍」更快達成

按摩浴缸泡一半「活活被電死」　美男魂斷濱海渡假村

警專3花「跳手指舞」送畢業生！甩髮燦笑甜炸　網讚：看到年輕希望

黃暐瀚：民進黨一路開戰到2028　藍營「這個人」成罷免目標

台南市北區成功路、成功238巷口車禍　5人受傷送醫

「X上的初戀」影片曝！老司機忘情連結抽送　超尬⋯遇警喊不要動

生活熱門新聞

泳裝妹拍學士服照！「一陣風吹來」畫面4000人讚爆

潮州副站長「服務態度不佳」　台鐵宣布懲處申誡2次

泰晤士世界大學影響力排名！台灣4校進前100

快訊／6縣市大雨特報　2縣市大雷雨警戒

即／副站長宣布「不再發奧客片」

社區保全「拒幫兒買飯」惹怒主委妻！半小時急刪文

孕婦哭到台大醫門診　神奇事發生

申請入學缺額排行「北部老牌私校占前3名」　銘傳缺667人最多

快訊／對流旺盛！6縣市大雨特報　下到晚上

北捷長者逼人讓博愛座　爆肢體衝突女子頭出血

全聯便當「特價19元」！5千人震驚：還有肉

彩虹來了！　4生肖6月逢凶化吉

10點搶機票！台灣虎航「全航線799元起」　限時2天

女大生遭暴怒婦狠甩7巴掌　長髮男乘客出手解圍

更多熱門

相關新聞

首赴立院交委會備詢「走錯邊」　李孟諺：以為跟內政委員會一樣　

首赴立院交委會備詢「走錯邊」　李孟諺：以為跟內政委員會一樣　

交通部長李孟諺今(13日)首度赴立法院交通委員會業務報告和備詢，不過處女秀卻尷尬「走錯邊」，一度走向立委質詢台，李孟諺受訪時則解釋，因內政委員會備詢台在左邊，他以為一樣，所以走錯邊。

立委要求「宜蘭比照台東補助住房」　李孟諺： 先推台灣好行免費

立委要求「宜蘭比照台東補助住房」　李孟諺： 先推台灣好行免費

路權團體要求「不取消記點」　李孟諺：觀察對安全影響再決定

路權團體要求「不取消記點」　李孟諺：觀察對安全影響再決定

晶華估全年外籍客佔比可達7成　太魯閣晶英9月重新營運

晶華估全年外籍客佔比可達7成　太魯閣晶英9月重新營運

年底推「TPASS 2.0」短期常客優惠　李孟諺：大都會區優先參與

年底推「TPASS 2.0」短期常客優惠　李孟諺：大都會區優先參與

關鍵字：

交通部李孟諺住房補助優惠花蓮地震觀光振興宜蘭台灣好行台灣觀巴

讀者迴響

熱門新聞

幻象2000墜海　軍方停止打撈機體

土城3死！4顆鋰電池輪流充電　爸見起火潑水秒爆炸

員工還在上班！科技大廠老闆留紙條跑路：只能逃了

YTR眾量級家寧「最終篇章」PO文

林襄掉出超巨側胸…遭酸「假體要爆了」

女星耍大牌「要乘客出電梯」　遭譏「妳誰」2偶像被點名

泳裝妹拍學士服照！「一陣風吹來」畫面4000人讚爆

潮州副站長「服務態度不佳」　台鐵宣布懲處申誡2次

網紅廚師與2女陳屍旅館！友悲憤：誰准你提前登出

潛水驚見11個「詭異密封罈」…網悚喊別打開

恐怖巨蟒吞女「撐出人形」　專家曝臨終細節

張文綺月賺400萬元要上市上櫃遇詐騙

新冠又來！網：比前次更嚴重　冒7症狀「這樣吃好得快」

泰晤士世界大學影響力排名！台灣4校進前100

快訊／6縣市大雨特報　2縣市大雷雨警戒

更多

最夯影音

更多

Energy助陣張書偉婚禮！　謝京穎穿婚紗一起16蹲

小鬼離世4年…KID帶峮峮拜月老　被開示「另尋佳偶」她眼眶紅了

胡歌逛松菸超親民：應該早點過來　聯絡霍建華.林依晨「該通的都通了」

快速道路「飛石反彈」　擊落重機騎士手腳骨折

騎單車遭砂石車擦撞險遭輾 伊娃Eva：警察都說我命大

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面