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好市多「推車大盜」趁結完帳下手！她1招反制　角落尋回整車商品

▲好市多販售許多商品，是民眾最愛去的賣場之一（圖／記者劉維榛攝）

▲好市多販售許多商品，是民眾最愛去的賣場之一。（圖／資料照）

網搜小組／閔文昱報導

知名美式賣場好市多（Costco）商品種類多元且價格又實惠，是許多家庭採買的首選。但有民眾近日在逛好市多時，才剛結完帳就發現整台推車被人給推走，找了幾10分鐘都沒找回，所幸她們有及時向賣場出入口通報推車的樣式，最終才在賣場內某個角落將推車找回。消息一出，引發熱議。

一名女網友在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」發文表示，她和家人近日帶著家用手推車到好市多汐止店購物，並在結完帳後將買好的東西跟保冷袋一併放入推車內，不料才一個不留神，回頭時竟發現推車連同商品「整個被人推走」。

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▲有網友在好市多結完帳後，發現整車商品被人推走。（圖／翻攝自Facebook／Costco好市多 商品經驗老實說）

▲有網友在好市多結完帳後，竟發現整車商品被人推走。（圖／翻攝自Facebook／Costco好市多 商品經驗老實說）

原PO表示，家人們發現推車不見後，趕緊找來員工協助尋找，但找了至少幾10分鐘都沒找到，所幸她們在一開始就有通報出入口推車的樣式，表示若有看到該推車就是她們被偷的，「不知道是不是這個原因，最後這個推車跟裡面的東西完好無缺被拋棄在賣場內某一個角落發現。」

貼文一出，不少網友紛紛表示「結完帳就是你的，可以報警竊盜，讓貪小便宜的人吃不了兜著走」、「在台灣大賣場根本不敢把自身東西離開眼睛半步」、「很多拿錯東西的靈長類習慣隨手棄置，這點賣場內靠近結帳處也很多」、「謝謝你發文提醒大家要小心」。

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