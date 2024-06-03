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社會 社會焦點 保障人權

恐怖片！台南騎士等紅燈　遭轉彎大貨車逆向輾壓手腳骨折

記者林東良／台南報導

台南市安南區開安路與開安一街口，3日上午9時許發生1起交通事故，44歲陳姓男子騎機車在開安一街停等紅燈時，遭到73歲邱姓男子駕駛大貨車違規逆向轉彎撞傷，造成陳男手腳多處骨折，送醫搶救意識清楚，無生命危險，此事引起台南市和順工業區廠商協進會理事長陳文祥PO文抨擊，要求嚴格取締大車違規。

▲台南市安南區開安路與開安一街口發生車禍，44歲陳姓男子騎機車在開安一街停等紅燈時，遭到73歲邱姓男子駕駛營大貨車違規逆向轉彎撞傷，引起熱議。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲陳姓男子騎機車在開安一街停等紅燈時，遭到邱姓男子駕駛大貨車逆向轉彎撞傷。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲台南市安南區開安路與開安一街口發生車禍，44歲陳姓男子騎機車在開安一街停等紅燈時，遭到73歲邱姓男子駕駛營大貨車違規逆向轉彎撞傷，引起熱議。（圖／記者林東良翻攝，下同）

陳文祥指出，倒楣的機車騎士、乖乖停紅燈，被一輛逆向左轉彎的大貨車撞上（逆向行駛），和順工業區廠協會在3月份理事長會議上提案取締大貨車逆向行駛，4月再次行文給警察局逆向行駛取締問題都沒有回覆，質疑要搞出人命才會重視？

▲台南市安南區開安路與開安一街口發生車禍，44歲陳姓男子騎機車在開安一街停等紅燈時，遭到73歲邱姓男子駕駛營大貨車違規逆向轉彎撞傷，引起熱議。（圖／記者林東良翻攝，下同）

台南市警三分局指出，3日上午9時許獲報，安南區開安路與開安一街口發生交通事故，陳男駕駛機車在開安一街停等紅燈時，遭到邱男駕駛營業大貨車違規逆向轉彎撞傷，造成陳男手腳多處骨折，送往永康奇美醫院治療後，意識清楚無生命危險，駕駛酒測值皆零。警方查出邱男涉嫌無照駕駛及逆向行駛。

▲台南市安南區開安路與開安一街口發生車禍，44歲陳姓男子騎機車在開安一街停等紅燈時，遭到73歲邱姓男子駕駛營大貨車違規逆向轉彎撞傷，引起熱議。（圖／記者林東良翻攝，下同）

三分局統計，2024年1月至5月份於安南區和順工業區周邊道路交通違規舉發件數，含跨越雙黃線逆向行駛、超載及闖紅燈違規共計189件（含大型車），其中跨越雙黃線逆向行駛計78件。

三分局呼籲民眾駕車務必依道路號誌、標誌及標線行駛，並隨時注意車前狀況，以免發生危險；本分局亦會加強取締違規，確保用路人安全。

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