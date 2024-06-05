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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

被徐巧芯爆「調基地台」個資監控　綠委舉例駁：難道張學友監控歌迷？

▲▼徐巧芯 聯訪 說明與邱議瑩衝突。（圖／記者屠惠剛攝）

▲國民黨立委徐巧芯。（圖／記者屠惠剛攝）

記者杜冠霖／台北報導

民進黨政策會執行長王義川日前聲稱，可以用手機訊號的定位去比對不同群眾運動民眾的屬性，引發質疑監控，而藍委徐巧芯再爆中華電信承認是「民進黨立委」要求電信業者521活動調度基地台。對此，綠委洪申翰今（5日）回應，訊號不好跟電信公司反應，卻被說是監控人民「太反智」，且立法院同樣有發文要求增強通訊品質，難道院長韓國瑜也監控人民？綠委林楚茵也說，張學友演唱會現場也有增加移動式基地台，請問張學友是要監控歌迷嗎？

對於徐巧芯指控，洪申翰昨澄清，521是國會擴權案闖關的第二個院會日，因為白天聚集人數就比預期暴增，他的辦公室收到好幾位參與集會的民眾陳情反應，手機訊號極差，問他辦公室，能否比照其他大型集會活動，多增派行動訊號車，來改善手機通訊品質。當天下午就先請辦公室助理向電信公司確認，若確實訊號不佳，建議比照大型合法集會活動，臨時性地加強訊號。

對於徐巧芯質疑，林楚茵受訪時也表示，基地台增加可以讓手機收訊變好，不管是跨年、演唱會現場，只要人流聚集，大家手機都容易訊號不好、轉圈圈，像是張學友演唱會現場，如果沒有增加移動式基地台，就會訊號不好，請問張學友是要監控歌迷嗎？根本就是邏輯錯置，國民黨不要見獵心喜。

洪申翰今受訪時再澄清，辦公室接到好幾位參與集會民眾說通訊很糟糕，收到訊息後就是跟電信公司確定通訊品質，如果阻塞就改善加強，這麼簡單的事卻被說監控人民，太荒謬、太反智，立法院13日也發文要求加強通訊品質，所以韓國瑜要監控人民嗎？縣市政府跨年晚會也有增強通訊品質，難道這些地方政府也是監控人民嗎？

洪申翰強調，這是普通到不行的事情，居然要被無限上崗，實在太荒謬，徐巧芯還說這代表有立法委員介入公民行動，自己只想哈哈哈哈大笑三聲，幫忙協調基地台、流動廁所就可以介入公民行動，國民黨對公民行動有膚淺的理解，對此抱以同情，一個立委遇到民眾陳情說訊號不好時，難道是置之不理？

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