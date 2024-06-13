健身房遭撞！館長還原狀況　批男「飛車」後下車喝飲料：一副要參觀

▲民眾黨立委黃國昌與館長同台，推廣樂活有氧銀髮課程。（圖／記者林敬旻攝）

記者袁茵／新北報導

網紅「館長」陳之漢在台中經營的健身房「成吉思汗」12日晚間遭一名31歲林姓男子開貨車衝撞，造成大門玻璃碎裂一地，所幸無人傷亡，初步調查該男是因應徵失敗而懷恨在心。陳之漢13日出面說明狀況，表示林男一開始跟副駕駛座的友人許男先在路邊「輸贏」，最後林男就補了油門衝撞健身房，而許男則趕緊撲上駕駛座拔鑰匙。

民眾黨立委黃國昌13日到服務處與板橋區里長們合作，開設首期專屬於銀髮女性的免費有氧運動班，並找來「館長」陳之漢安排教練，帶長輩一起活動筋骨、揮灑汗水。

由於陳之漢的台中健身房12日被一名男子開貨車撞擊，外界關心相關狀況。被問到林男下車時是否態度非常奇怪？陳之漢直言，「你有沒有看過撞人下車還喝飲料的？一副好像要參觀！」好像覺得在夜市買雞排一樣，撞了下來先來罐飲料，然後四處走、一派輕鬆，「照理來說做壞事不是會跑嗎？沒有！他下來好像要參觀場館。」

媒體追問，這樣看起來是否有備而來，這是否被政治修理，或真的是林男面試失敗才撞門？陳之漢回應，因為自己從以前到現在出的事情太多，所以很難去相信現在社會，自己今天又收到一大堆訊息，也就是坐在貨車副駕駛座的林男友人（許男）傳LINE，該車確實是許男的車，許男請林男開車載紙回收，丟完後兩人停在路邊先「輸贏」。

陳之漢指出，「他（許男）問（林男）幹嘛停在這邊？然後那個神X病是開車的，所以他們兩個人就先吵架，但他朋友（許男）又不敢去惹怒（林男），因為（林男）是操控車子的人。」隨後林男表達想要進去健身房，而許男就勸說「我們回去」，雙方就不斷爭執到現場，最後吵到一半林男便補油門轉上去「飛車」，衝撞到他的健身房。

陳之漢說明，「你們去看影片，他副駕駛（許男）不是有飛進去？就是去拔鑰匙！」因為許男怕林男又回車上再撞一次，所以趕快去拔鑰匙，「不是黑幫，也不是什麼民進黨，然後也有告他（林男）加報案了，因為車子是他（許男）的。」

▲館長曝光現場衝撞畫面。（圖／翻攝自YouTube／館長惡名昭彰）