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想當館長徒弟！肌肉男開車撞進成吉思汗　網友翻出他是狂粉

▲▼快訊／壯男應徵被打槍開車撞進健身房　成吉思汗提告殺人未遂。（圖／記者許權毅攝）

▲林男開車撞進台中成吉思汗健身房旗艦店遭逮。（圖／記者許權毅攝）

記者白珈陽／台中報導

台中市1名林姓男子昨（12）日晚間駕駛借來的小貨車，開車撞進台中成吉思汗健身房旗艦館大門，案後林男遭逮，他供稱因應徵健身房教練遭拒，一時衝動犯案，全案台中地檢署複訊後依毀損、殺人未遂等罪嫌聲押。網友發現林男是網紅「館長」陳之漢狂熱粉絲，曾多次在館長臉書留言「想當徒弟、員工」、「想打拳擊或格鬥」，但疑未獲得偶像回應，最後竟以激烈手段做出不智之舉。

警方調查，林男（31歲）昨日晚間7時許駕駛向朋友借來的小貨車，撞進台中成吉思汗旗艦店大門，經員警快速到場將林逮捕，林向警方供稱，他曾做過保全、夜店員工，近期因故失業，原想要到常去的健身房應徵教練，結果被拒絕。

「館長」陳之漢昨晚也針對此事作出評論，他認為林男的理由很瞎，但聽起來又很正當，懷疑案情不單純，希望台中市長盧秀燕能協助釐清。同時他也強調不會暫停營業，「不管人家怎麼對付我們，我們都要堅強」。

不過，有網友在Dcard上貼出林男近期在館長粉絲專頁的留言，內容指出「館長我想當你們員工或徒弟」、「館長，我要打比賽」、「館長，我想打拳擊或格鬥」、「我在台中有投履歷，應該28號會面試」等語，多次向館長毛遂自薦，但疑似未獲得館長本人回應。

▲▼ 。（圖／截取自Dcard）

▲▼林男多次在館長的粉斯專頁毛遂自薦。（圖／截取自Dcard）

▲▼ 。（圖／截取自Dcard）

此外，林男本人臉書也寫著「挺館長、柯文哲」等語，疑是館長及民眾黨主席柯文哲的大粉絲。

全案警方偵訊後，依毀損、恐嚇以及殺人未遂將林男移送台中地檢署複訊，殺人未遂是由成吉思汗館方提告，建請檢方羈押；檢察官複訊後，認現場是公眾出入場所，且內部有健身民眾進出，考量林雖無造成人員受傷，但能得以預見其行為恐造成公眾危害，一旦釀禍後果不堪設想，向台中地院聲請羈押未禁見。

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