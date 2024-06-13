盼重判衝撞健身房男！館長：若放出來又再撞　「我就找法官輸贏」

▲民眾黨立委黃國昌與館長陳之漢同台，推廣樂活有氧銀髮課程。（圖／記者林敬旻攝，下同）

記者袁茵／新北報導

台中市一名31歲林男疑似到「館長」成吉思汗健身房面試失敗，12日晚間開著朋友租來的小貨車衝撞健身房大門，警方13日依毀損、恐嚇、殺人未遂等罪嫌移送台中地檢署，檢方依毀損、殺人未遂等罪聲押。陳之漢13日說明狀況，希望法官重判林男，否則《毀損罪》不用關、賠錢就可拍拍屁股走人，「放出來若再撞，我就找你法官『輸贏』。」

民眾黨立委黃國昌13日到服務處與板橋區里長們合作，開設首期專屬於銀髮女性的免費有氧運動班，並找來「館長」陳之漢安排教練。由於陳之漢的台中健身房12日被一名男子開貨車撞擊，外界關心相關狀況，而陳之漢也出面說明事情原委，但也提及希望回歸法律層面，「這種人不該再出來，為什麼？他的確撞到東西，那是出入口，今天是剛好沒人站在那裡，這是老天保佑！」

陳之漢指出，今天如果剛好有人要離開場館，出入口大家都會進進出出，但林男直接把出入口撞掉，「如果有人走過去，那個門是飛出去欸！如果有人站在前面，那個人會不會死？所以我覺得法官應該重判這個人。」

陳之漢認為，如果判《毀損罪》就好笑了，「《毀損罪》又不用關，賠賠錢就可以拍拍屁股，以後全台灣都來撞，大家都飛車啦！飛台積電、廣達，要不要飛中天、三立、民視？說『我要當記者』不讓當就飛，是吧？所以我覺得這要判一下吧！親愛的司法，拜託法官不要再恐龍了！」

「我就看這個怎麼判！」陳之漢直言，林男現在被聲押了，就看對方什麼時候出來，「放出來再撞，我就找你法官『輸贏』，我跟你講，我們台灣就很奇怪啊！X的，神X病啊！X的罪犯永遠有人權，我們這些拼命工作、辛苦上班繳稅給政府，他X的就得替被害人著想！」

最後，陳之漢說，「偉大的政府、偉大的司法，我接下來就看怎麼判！放出來看看，放出來就不要再造成社會怎麼樣喔！真的，我們法官最喜歡把人放出來，都說可以教化，哇X壞人都可以教化，真的是⋯」