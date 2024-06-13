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快訊／館長放心！肌肉男狂粉撞進成吉思汗健身房　法院裁定收押

▲▼快訊／壯男應徵被打槍開車撞進健身房　成吉思汗提告殺人未遂。（圖／記者許權毅攝）

▲肌肉狂粉林男開車撞進成吉思汗健身房，被收押。（圖／記者許權毅攝）

記者許權毅／台中報導

台中市31歲林姓男子昨晚駕駛小貨車撞進成吉思汗健身房台中旗艦店，警方將人逮捕後，今早依照毀損、恐嚇、殺人未遂等罪移送台中地檢署，檢方則認定林男行為有可能造成公眾危害，一殺人未遂、毀損罪向法院聲押，未禁見。稍早17時30分左右，台中地院裁定林男收押。

台中地院指出，經法官訊問林姓被告後，認被告涉犯殺人未遂重罪，有相當理由足認有逃亡之虞，且被告係於晚間7時30分許健身房人潮最多時刻，駕駛小貨車直接由健身房門口向內部衝撞，對社會大眾造成危害非輕，認有羈押之必要，應予羈押，惟無禁止接見、通信之必要。

第五警分局今早指出，林男曾做過保全、夜店員工，近期因故失業，才想到要去原本就常去的健身房應徵教練，結果被拒絕，只能跟著朋友許男一起從事清潔工作。昨日許男到西屯區承租一輛小貨車進行工作，晚間則由林男駕駛莫名開到成吉思汗健身房台中旗艦館外，許男還詢問林男為何到此？林男不肯回答，沒多久就撞進大門。

網友發現林男是網紅「館長」陳之漢狂熱粉絲，曾多次在館長臉書留言「想當徒弟、員工」、「想打拳擊或格鬥」，但疑未獲得偶像回應，最後竟以激烈手段做出不智之舉。

陳之漢稍早指出，今天如果剛好有人要離開場館，出入口大家都會進進出出，但林男直接把出入口撞掉，「如果有人走過去，那個門是飛出去欸！如果有人站在前面，那個人會不會死？所以我覺得法官應該重判這個人。」

陳之漢認為，如果判《毀損罪》就好笑了，「《毀損罪》又不用關，賠賠錢就可以拍拍屁股，以後全台灣都來撞，大家都飛車啦！飛台積電、廣達，要不要飛中天、三立、民視？說『我要當記者』不讓當就飛，是吧？所以我覺得這要判一下吧！親愛的司法，拜託法官不要再恐龍了！」

「我就看這個怎麼判！」陳之漢直言，林男現在被聲押了，就看對方什麼時候出來，「放出來再撞，我就找你法官『輸贏』，我跟你講，我們台灣就很奇怪啊！X的，神X病啊！X的罪犯永遠有人權，我們這些拼命工作、辛苦上班繳稅給政府，他X的就得替被害人著想！」

最後，陳之漢說，「偉大的政府、偉大的司法，我接下來就看怎麼判！放出來看看，放出來就不要再造成社會怎麼樣喔！真的，我們法官最喜歡把人放出來，都說可以教化，哇X壞人都可以教化，真的是⋯」

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