盼陽光照進國會！黃國昌：人民希望立委發揮監督制衡　不是護航洗地

▲民眾黨立委黃國昌與館長同台，推廣樂活有氧銀髮課程。（圖／記者林敬旻攝，下同）

記者袁茵／新北報導

行政院對國會改革相關修法提覆議，立法院長韓國瑜13日召集朝野協商，確定6月19日、20日召開全院委員會審查，邀請行政院長卓榮泰列席說明，並於6月21日進行記名投票表決。民眾黨團總召黃國昌13日表示，推動國會改革是希望國會更陽光，人民選出立委是希望發揮監督制衡功能，而不是去立院護航、洗地。

黃國昌13日於新北板橋服務處開設銀髮女性的免費有氧運動班，並找來「館長」陳之漢安排教練，帶長輩一起活動筋骨、揮灑汗水，並且一同接受媒體訪問。

針對21日立院將針對覆議案表決，藍白是否可能再度合作？黃國昌表示，推動國會改革是希望國會更陽光、有效制衡行政權，針對一些違法濫權、貪污腐敗的事，人民選出立委就是希望能發揮監督制衡功能，不是去立院護航、洗地的。

黃國昌提及，民眾黨對於國會改革、台灣民主深化扮演非常關鍵角色，所以立場很清楚，會反對政院提出的覆議案，過程中會秉持跟過去一樣的精神，更努力跟民眾對話、溝通，讓大家清楚看到國會改革對於讓陽光照進國會、防止政府貪污舞弊的重要意義。

被問到怎麼看律師黃帝穎批評，黃不敢引用大法官釋字585號全文？黃國昌回應，民進黨的律師可以發表各自看法，但釋字585號的解釋寫得非常清楚，就請民進黨及行政院的回去再好好看清楚。

黃國昌指出，要談釋字585號時，最關鍵是台灣民主要深化，應不應該允許政府官員在國會說謊？應不應該允許政府官員針對人民所關心事項，例如疫苗、雞蛋採購等，允不允許其隱匿資料？這才是國會改革最關鍵的問題。

黃國昌說，如果真的不敢面對問題的話，自己已請教行政院長卓榮泰好幾次，為什麼行政院散播假訊息稱「只要懷疑官員說謊就有刑責？」並在行政院會製作PPT、圖卡散播假訊息，「目前還沒看到政院有任何澄清跟說明，請政院負責任的把自己散播的假訊息予以澄清，才是最重要的事。」