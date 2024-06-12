2024年度勞動法令校園巡迴宣導活動　首場劇團展演於白河國小登場

▲台南市勞工局特別安排劇團前進白河國小演出「唐唐的白龍馬」劇碼，400多位師生一同欣賞劇團表演，現場歡笑聲不斷。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市勞工局為推動黃偉哲市長政見「落實勞權教育、勞動法令向下扎根校園、打造希望家園」，12日特別安排劇團前進白河國小演出「唐唐的白龍馬」劇碼。

勞工局長王鑫基、蔡旺庭專門委員、白河國小楊淑敏校長、洪學務長及400多位師生一同欣賞劇團表演，現場歡笑聲不斷，劇團演出後還進行有獎徵答，全體師生對於勞動權益有更深刻的理解。

勞工局長金鑫基指出，為深植勞動教育，勞工局每年推動勞動法令校園巡迴宣導計畫，針對年青學子，自求學階段即培養勞動法令知識，建立「勞動關係、工作價值」等尊嚴勞動概念，對象包含大專校院、國高中、小各年齡層。本次活動，配合其學齡層，宣導方式以劇團展演方式呈現。上半年分別於6月12日、6月26日前進白河國小及下營國小演出，期望藉由戲劇的表演方式讓小學生可以透過生動表演，潛移默化的培養「勞動權益」概念。

本次「唐唐的白龍馬」，乃是透過唐三藏西天取經的故事，並透過表演宣導遇到勞資爭議時的解決辦法、雇主維護工作場所安全衛生之概念，此外有關「勞動基準法」之相關規定，以及社會近年提倡之性別平等議題，皆融入劇中，自小學時期扎根性別平等教育。

隨著時代變遷，以及歷經全國新冠疫情等因素，勞動市場面臨的課題越來越多元，各種新興的就業方式，變化的勞動關係，挑戰勞資政三方。勞動市場各種變化下，勞工如何保護自我權益，資方如何有效運用人才？為能勞資共好，本局致力於推動勞權公民教育，透過辦理「職場乀大小事，分享創造共好」講座課程及勞動法令扎根校園宣導等活動，使市民透過多元管道增進勞動時事及法令知識，透過專家學者講述，瞭解產業脈動，及自身權益維護，將獲取的新知更進一步活用於工作及生活中。