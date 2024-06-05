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南消一大東山分隊　舉辦白河大地震60週年東山記憶防震宣導

▲今年洽逢白河大地震60周年，為提升民眾防災意識，南消一大東山分隊、東山區公所特結合各單位，於5日辦理防震宣導活動。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲今年洽逢白河大地震60周年，為提升民眾防災意識，南消一大東山分隊、東山區公所特結合各單位，於5日辦理防震宣導活動。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

1964年白河地震，也被稱為白河大地震，1964年1月18日台灣時間晚上8時4分在台灣台南縣（今台南市）東部因觸口斷層錯動而發生的芮氏規模6.3地震，這場地震共造成東山、白河地區106人死亡、650人受傷。

▲今年洽逢白河大地震60周年，為提升民眾防災意識，南消一大東山分隊、東山區公所特結合各單位，於5日辦理防震宣導活動。（圖／記者林東良翻攝，下同）

今年洽逢白河大地震60周年，為提升民眾防災意識，東山區公所特結合各單位於5日辦理防震宣導活動，此次活動會場除有白河大地震在東山區的老照片展覽外，也分別邀約成功大學教授講述白河大地震在東山之珍貴震災影片、社區防災及台日交流經驗分享、地震時的人身安全照護，同時也安排避難收容所演練及展示各種防災資源和解說。

▲今年洽逢白河大地震60周年，為提升民眾防災意識，南消一大東山分隊、東山區公所特結合各單位，於5日辦理防震宣導活動。（圖／記者林東良翻攝，下同）

台南市消防局現場進行水箱消防車、救助器材車、特搜專車、防災器材展示，向民眾說明搜救器材如生命探測器、無人機、熱顯像儀等器材操作應用，並利用此次機會出動搜救犬與民眾互動，讓民眾了解現今消防單位之搜救能量、區公所避難收容所的運作流程和安排，社區在應對災害時可以依賴的資源，並學習相關的防災知識、技能，以提升社區的防救災能力。

▲今年洽逢白河大地震60周年，為提升民眾防災意識，南消一大東山分隊、東山區公所特結合各單位，於5日辦理防震宣導活動。（圖／記者林東良翻攝，下同）

台南市消防局第一大隊大隊長陳博文表示，消防同仁透過各種平台或時機進行防震防災宣導，目的是為了增加民眾安全觀念，落實防震防災教育，更希望透過大家的共同努力，打造出一個零災難、幸福快樂的宜居城市。

▲今年洽逢白河大地震60周年，為提升民眾防災意識，南消一大東山分隊、東山區公所特結合各單位，於5日辦理防震宣導活動。（圖／記者林東良翻攝，下同）

台南市消防局長李明峯認為防災教育及宣導為預防各式災害根本之道，災害來臨時，唯有預先做好防災整備及擁有正確防災相關知識才能將傷害降至最低，並透過分隊積極落實執行宣導，社區、學校、家庭同步推廣重視，保障自己與家人生命財產安全，降低災害風險及財產損失。

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