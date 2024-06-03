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南消二大六甲、下營分隊迎端午　消防宣導護平安

▲南消二大六甲、下營分隊迎端午，進入校園及社區進行消防宣導，守護民眾平安。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲南消二大六甲、下營分隊迎端午，進入校園及社區進行消防宣導，守護民眾平安。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

端午將至，家家戶戶都會吃粽子、看龍舟、掛菖蒲、佩香囊等，皆是小孩期待的節日之一，台南市消防局第二救災救護大隊六甲分隊，在端午節前夕推出「粽米香、食平安」活動，來到轄內嘉南國小進行防火宣導，分享端午節需要注意的事項。

▲南消二大六甲、下營分隊迎端午，進入校園及社區進行消防宣導，守護民眾平安。（圖／記者林東良翻攝，下同）▲南消二大六甲、下營分隊迎端午，進入校園及社區進行消防宣導，守護民眾平安。（圖／記者林東良翻攝，下同）

由於包粽子有許多食材需要烹飪，使用瓦斯爐具的時間很長，相對危險性提高許多，因此請小朋友回家轉達幾點注意改善事項:【切記人離火熄、爐具選用具有熄火安全裝置及溫度感知功能、油鍋起火先蓋鍋蓋再關閉爐火、定期清洗抽油煙機油垢、安裝住宅用火災警報器】。

▲南消二大六甲、下營分隊迎端午，進入校園及社區進行消防宣導，守護民眾平安。（圖／記者林東良翻攝，下同）


此外，趁著端午佳節前夕，第二大隊下營消防分隊為將防災知識深入社區鄉里，故配合下營社區發展協會所辦理的歡樂慶端午活動，宣導社區長輩們在食用美味肉粽時需細嚼慢嚥，才能預防異物梗塞的情形發生，而消防同仁亦現場示範哈姆立克的操作動作及CPR操作流程，讓社區民眾更能了解如何應變及如何緊急處置。現場參與者的社區長輩們，在開心包粽同時，也能學習到豐富的救護技巧。

▲南消二大六甲、下營分隊迎端午，進入校園及社區進行消防宣導，守護民眾平安。（圖／記者林東良翻攝，下同）▲南消二大六甲、下營分隊迎端午，進入校園及社區進行消防宣導，守護民眾平安。（圖／記者林東良翻攝，下同）

消防局長李明峯表示，秉持市長黃偉哲施政理念，守護民眾生命財產安全，透過至地方社區及校園，與民眾面對面，拉近彼此距離，並藉由現場操作救護動作，更能將救護技巧傳達下去，讓民眾更有充足救護知識守護自己及家人的財產安全。

▲南消二大六甲、下營分隊迎端午，進入校園及社區進行消防宣導，守護民眾平安。（圖／記者林東良翻攝，下同）▲南消二大六甲、下營分隊迎端午，進入校園及社區進行消防宣導，守護民眾平安。（圖／記者林東良翻攝，下同）

南消二大大隊長王騰毅表示，轄區同仁深入地方宣導格外重要，可培養民眾遇到緊急狀況能保持鎮定，並冷靜地處置應變。如遇到身旁有異物梗塞狀況發生時，能透過平時宣導所吸收的緊急處置 - 哈姆立克法去應對；故希冀透過社區及校園宣導，讓大家能更熟悉救護及救災知識，也為日後防災奠定良好的基礎。

▲南消二大六甲、下營分隊迎端午，進入校園及社區進行消防宣導，守護民眾平安。（圖／記者林東良翻攝，下同）

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