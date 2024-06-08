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電子菸彈混毒品疑混入校園　新北：可檢查書包沒入違禁品

▲▼ 新北市議員陳家琪提出問題電子菸彈混毒品混入校園，新北市長侯友宜表示，市府設立毒品防治辦公室，結合衛生、警察、教育等局處要全面禁止電子菸 。（圖／記者戴上容翻攝）

▲▼ 新北市議員陳家琪提出問題電子菸彈混毒品混入校園，新北市長侯友宜表示，市府設立毒品防治辦公室，結合衛生、警察、教育等局處要全面禁止電子菸 。（圖／記者戴上容翻攝）

記者戴上容／新北報導

菸害防制法全面禁止使用、販售電子菸，然而，家長們發現電子菸相當容易購買，且「電子菸混雜毒品進入校園」，一顆僅要價2000至2500元。新北市議員陳家琪質詢時提出，有學生在校集資買來用，質疑蔓延速度非常快，市府要如何查察？新北市長侯友宜表示，將從警察、教育、衛生都要去面對；教育局表示，輔導管理辦法已修改，「可檢查書包沒入違禁品」。

新北市議會近日進入總質詢階段，新北市議員陳家琪指出，含有毒品的菸彈已經進入校園，現在隨便在抖音搜尋就一大堆，不僅是警察局，更重要是教育局，電子菸面積小攜帶方便，學生什麼時候帶去學校，老師是否知道這個問題？

▲▼ 新北市議員陳家琪提出問題電子菸彈混毒品混入校園，新北市長侯友宜表示，市府設立毒品防治辦公室，結合衛生、警察、教育等局處要全面禁止電子菸 。（圖／記者戴上容翻攝）

陳家琪也提出，聽說外面集團在接應，要求學生一個月要達到一定的業績，煙彈原本是3個100，但在學校販售的價格很貴，因為參雜毒品在其中，一個要價2500元上下，蔓延速度非常快。

▲▼ 新北市議員陳家琪提出問題電子菸彈混毒品混入校園，新北市長侯友宜表示，市府設立毒品防治辦公室，結合衛生、警察、教育等局處要全面禁止電子菸 。（圖／記者戴上容翻攝）

新北市長侯友宜答詢說，學生抽電子菸比例越來越高，市府設立毒品防治辦公室，結合衛生、警察、教育等局處要全面禁止電子菸，面對這樣的狀況要重新檢討去面對問題，會要求警察局要溯源檢查，學校若有特殊孩子，要做好篩檢，校園內要不斷宣導，教育局配合校園查察、輔導、宣傳都要做。

警察局長廖訓誠表示，這要溯源，另網路也有賣，警方會加強網路巡查。衛生局長陳潤秋表示，有跟教育局學校合作，只要抓到吸菸者開罰2000至1萬元，供給方開罰20萬元，若是進口輸入是1千萬起跳。

▲▼ 新北市議員陳家琪提出問題電子菸彈混毒品混入校園，新北市長侯友宜表示，市府設立毒品防治辦公室，結合衛生、警察、教育等局處要全面禁止電子菸 。（圖／記者戴上容翻攝）

教育局長張明文則表示，這項嚴肅的議題，學校端將從嚴處理，輔導管理辦法也修改，「可以檢查書包沒入違禁品」，使用電子菸都有罰則，裡面很多未知的化學物質成分，會危害青少年身心，一定要解決。

▲▼ 新北市議員陳家琪提出問題電子菸彈混毒品混入校園，新北市長侯友宜表示，市府設立毒品防治辦公室，結合衛生、警察、教育等局處要全面禁止電子菸 。（圖／記者戴上容翻攝）

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