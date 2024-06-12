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結合祭典的城市外交　黃偉哲會北海道議長、議員交流互動熱絡

▲台南市長黃偉哲日前出訪日本北海道參與當地重要祭典索朗祭，會見多位北海道當地政要，包括北海道議會議長、多位北海道議員以及富良野市議會議長。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲台南市長黃偉哲日前出訪日本北海道參與當地重要祭典索朗祭，會見多位北海道當地政要，包括北海道議會議長、多位北海道議員以及富良野市議會議長。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市長黃偉哲日前出訪日本北海道參與當地重要祭典索朗祭，大力推廣台南觀光與行銷芒果，在忙碌行程中也會見了多位北海道當地政要，包括北海道議會議長、多位北海道議員以及富良野市議會議長。

▲台南市長黃偉哲日前出訪日本北海道參與當地重要祭典索朗祭，會見多位北海道當地政要，包括北海道議會議長、多位北海道議員以及富良野市議會議長。（圖／記者林東良翻攝，下同）

黃偉哲市長，把握難得機會洽商未來北海道跟台南可開啟的體育、教育與文化交流構想，盼透過實際的往來，深化台日友好的共識、促成城市外交推展。黃偉哲也不忘誠摯邀請各位議員前來參加7月底將在台南舉辦的台日交流高峰會，增進雙邊情誼。

▲台南市長黃偉哲日前出訪日本北海道參與當地重要祭典索朗祭，會見多位北海道當地政要，包括北海道議會議長、多位北海道議員以及富良野市議會議長。（圖／記者林東良翻攝，下同）

在今年3月黃偉哲市長赴北海道札幌市舉辦台南觀光物產推廣活動時，北海道議會冨原亮議長專程前來支持，雙方開啟了良好互動，此次冨原議長聽聞黃市長來訪，特地在連續的出差行程空檔趕來與黃市長會面，隨即又趕赴下一個出差行程，議長的用心使得黃市長感動不已，也充分感受到北海道人的熱情友善，覺得與台南民情非常相似。黃市長特別準備了印有北海道道徽的噴印蘭花致贈給冨原議長，並相約推動台南跟北海道更多的交流。

▲台南市長黃偉哲日前出訪日本北海道參與當地重要祭典索朗祭，會見多位北海道當地政要，包括北海道議會議長、多位北海道議員以及富良野市議會議長。（圖／記者林東良翻攝，下同）

黃偉哲市長此行也與3位北海道道議員會面，包括身兼富良野日台親善協會會長的水間健太議員，以及板谷良久議員跟檜垣尚子議員，此外還有市長3月造訪北海道時曾熱忱接待的富良野市議會澁谷正文議長，也專程前來札幌跟市長碰面。

▲台南市長黃偉哲日前出訪日本北海道參與當地重要祭典索朗祭，會見多位北海道當地政要，包括北海道議會議長、多位北海道議員以及富良野市議會議長。（圖／記者林東良翻攝，下同）

黃偉哲市長分享台南的學校近年積極從事國際交流的情形，希望能在議員們的協助下，有機會跟北海道的學校建立互動，讓雙方的學童能藉此認識彼此的文化、物產和生活，養成尊重和欣賞多元文化的視野；由於台南的氣候溫暖、體育設施齊全，黃偉哲市長也提出非常歡迎冬季期間北海道的國高中球隊可到台南移地訓練或參加交流賽的構想，另外日本學生有修學旅行的傳統，黃市長也說明台南在氣候、歷史文化、自然景觀上的優勢，邀請北海道的學校安排修學旅行時，將台南列為首選。

▲台南市長黃偉哲日前出訪日本北海道參與當地重要祭典索朗祭，會見多位北海道當地政要，包括北海道議會議長、多位北海道議員以及富良野市議會議長。（圖／記者林東良翻攝，下同）

黃偉哲市長表示，總結這趟出訪北海道，除了台南愛文芒果在當地熱銷，創下台灣首度在北海道販售新鮮水果的紀錄外，台南也藉由參與索朗祭的機會，推廣豐厚觀光優勢以及文化軟實力，而此次出訪的城市外交成果，則在於加強台南跟北海道的友誼，為台南在北海道的城市形象和交流形塑新的可能性。

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