美國在台協會孫曉雅處長離任　親訪台南向黃偉哲市長辭別

▲美國在台協會孫曉雅處長將於今夏任滿離任，她於11日率領高雄分處張子霖分處長等4位官員向台南市黃偉哲市長辭行，新聞及國際關係處蘇恩恩處長陪同與會。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

美國在台協會(AIT)孫曉雅處長(Sandra Oudkirk) 將於今夏任滿離任，她於11日率領高雄分處張子霖分處長(Neil Gibson)等4位官員向台南市黃偉哲市長辭行，新聞及國際關係處蘇恩恩處長陪同與會。

黃偉哲市長於會晤時特別贈送以台南市花蝴蝶蘭做成的永生花畫作，感謝孫曉雅處長任內對台美關係的付出。黃偉哲市長表示這幅畫象徵著台美關係已如同蘭花盛開，並祝福未來台美交流永不輟。

黃偉哲市長表示，他很開心今天能夠見到老朋友，但也對於孫曉雅處長即將離任感到離情依依。黃偉哲指出，孫曉雅處長任內這3年來，國際局勢及區域政治多有所變，但台美關係堅若磐石，他感謝美國在台協會對台南及台灣的支持，而他也相信隨著台南的老市長賴清德成為新任總統，台美關係將更加穩健。黃偉哲並祝福孫曉雅處長未來一切順遂，並期盼她莫忘與台南的友誼，還開玩笑地表示美味甜蜜的水果定是她對台南的最佳回憶。

孫曉雅處長與黃市長談論了過去3年美台之間的交流。孫處長感謝黃市長對AIT一直以來的支持，雙方期待美國與台灣在不同領域持續有合作的機會，並且加深台美人民之間的友誼。

孫曉雅處長於2021年上任，為美國在台協會首任女性處長，精通中文及土耳其文。她外交資歷豐富，曾派駐過美國駐土耳其及中國等地使館，並擔任過美國亞太經濟合作會議 (APEC) 資深官員。孫曉雅此行也前往國立成功大學，以「人民之間的交流：美台夥伴關係的基石」為題，發表她處長任內的最後一場政策演說。