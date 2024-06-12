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大陸 大陸焦點 特派現場

海峽論壇15日登場！　兩岸86家單位共同舉辦約7000人參與

▲▼2023海峽論壇,海峽論壇,海論 。（圖／記者蔡儀潔攝）

▲2023海峽論壇。（圖／記者蔡儀潔攝）

記者蔡儀潔、魏有德／北京－台北 連線報導

大陸最大型兩岸交流活動「第十六屆海峽論壇」15日舉行大會，大陸國台辦發言人陳斌華今（12）日表示，論壇集中活動為期一周，主會場設在廈門，「本屆論壇由兩岸86家單位共同主辦，邀請了台灣政黨代表、主辦單位代表，行業代表、社團負責人，以及工青婦、科教文衛、農漁水利、民間信仰等各界嘉賓約7000人參會。」

▲▼ 海峽論壇,2023海峽論壇,夏立言。（圖／記者蔡儀潔攝）

▲國民黨副主席夏立言出席2023海峽論壇。（圖／記者蔡儀潔攝）

海峽論壇主論壇舉辦地點在福建廈門，是對台交流合作第一線，論壇活動也被視為大陸年度最大的對台民間交流活動。海峽論壇於2009年開始舉辦，疫情期間受影響時間較為不定，按往例多於6月中旬舉行。

在台灣出席人員方面，雲林縣長張麗善及金門副縣長李文良已申請前往參會，國民黨在海論期間多派出副主席與會，本屆海峽論壇將由副主席連勝文率團參加，民眾黨則是部分人士以「個人名義」與會。

陳斌華表示，本屆論壇堅持「民間性、草根性、廣泛性」定位，延續「擴大民間交流、深化融合發展」主題，設置基層交流、青年交流、文化交流、經濟交流四大板塊，安排系列活動50場，「論壇各項籌備工作基本就緒。」

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