2024台南國際龍舟錦標賽閉幕　黃偉哲相約2025年見

▲2024台南國際龍舟錦標賽在6/6由驚豔全國的「火龍水龍護台南」演出拉開序曲，經過3天在台南運河激戰，10日晚上由市長黃偉哲親臨主持閉幕及頒獎典禮。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導



2024台南國際龍舟錦標賽在6/6由驚豔全國的「火龍水龍護台南」演出拉開序曲，經過3天在台南運河激戰，10日進行最後的賽程，晚上由台南市長黃偉哲親臨主持閉幕及頒獎典禮，現場還有精彩的無人機表演，為今年的龍舟賽劃下圓滿句點。

市議員林冠維、李啟維及沈震東也到場共襄盛舉，與上萬名熱情民眾共度難忘又特別的端午佳節。

黃偉哲表示，這幾天賽事期間雖然偶有下雨，但民眾熱情不減。現場不僅有龍舟賽，還有精彩舞台演出及各式各樣美食攤位，讓民眾看熱鬧也看門道。今年適逢台南400年，除了每年傳統活動如龍舟賽、蘭花展之外，還有許多活動陸續展開，接下來8月有台灣文博會、10月有台灣設計展，歡迎大家一起來台南體驗各項民俗及藝文活動。

黃偉哲除了祝賀冠軍隊伍外，他也特別感謝各隊伍在賽事期間努力奮戰，為台南帶來精彩難忘的龍舟賽事，也讓許多市民朋友及遊客在端午佳節期間來到安平運河觀賞龍舟競賽，順道享用台南美食。

體育局說明，今年龍舟賽報名隊伍共有97隊參加，競爭相當激烈。各組冠軍隊伍分別為大型龍舟：公開男子組-宗發工業股份有限公司、公開女子組-森田印刷土城高中聯隊、工商團體企業類組-群創光電、工商團體社團類組-金城青商龍舟A隊、大專院校組-嘉藥水上活動社、高中職學校男子組-國立成大南工；以及小型龍舟：公開男子組-金城青商龍舟A隊與公開女子組-臺南二中校友總會。

體育局指出，2024年適逢台南400年，接下來在9月至11月還會舉辦三大項體育活動，包含台南運動嘉年華、台南馬拉松挑戰賽及台南棒球歷史展覽，帶領大家感受台南400年來的體育風華。此外，明年還有114年全中運、2025WBSC世界盃少棒錦標賽等著接力而上。未來台南精彩運動賽事將一場接一場，歡迎全國朋友繼續到台南來為選手們加油打氣。

另外，為了讓市民養成運動的好習慣，體育局推出「響動‧享動 全民來運動」運動健康護照APP，民眾只需在Play商店（Android系統）或App Store（iOS系統）搜尋「台南運動健康護照」，即可輕鬆下載，並至指定運動場所或參與相關的體育賽事運動即可集點參與抽獎活動，獎項包含捷安特ebike、iphone手機、任天堂switch等獎項。更多的台南運動健康護照APP訊息，歡迎至體育局官網查詢。