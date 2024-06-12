蛋價創新低…超商茶葉蛋也降價？業者：暫無調價計畫

▲國內蛋價創近3年新低，消費者十分關注超商茶葉蛋是否將調整價格，目前僅有7-11維持單顆10元，全家、OKmart與萊爾富皆為單顆13元。（示意圖／記者蕭筠攝）



記者周姈姈／台北報導

國內蛋價創近3年新低，但消費者對於雞蛋降價無感，像是4大超商都有販售茶葉蛋，目前僅有7-11維持10元，其餘3間皆為13元。對此，就有超商業者坦言「目前茶葉蛋暫無調價計畫」，但會不定期推出相關優惠，滿足消費者需求。

7-11表示，茶葉蛋長期維持每顆10元，盒裝蛋品也未調整，以穩定價格滿足消費者需求。

全家回應，目前暫無調價計畫，為回應消費者需求，將依不同行銷檔期推出相關優惠活動，即日起至7月9日，凡同時購買夯番薯及茶葉蛋，即可折5元；6月19日至7月9日則於會員APP隨買跨店取推出茶葉蛋10入109元優惠組合。

OKmart表示，OK阿薩姆紅茶茶葉蛋目前單顆以13元販售，依照滿足消費者需求維持價格平衡，後續將持續觀察市場變化進行調整，並從即日起至6月19日在OKmall雲端商域推出茶葉蛋2大優惠，只要以OKpoint 500點加價11元即可兌換1顆茶葉蛋，或是大份量購買更便宜，茶葉蛋30顆團購價370元，平均1顆約12元，全台門市皆可領取，還能贈送給親友。

▲全家、OKmart與萊爾富皆有推出茶葉蛋優惠。（圖／OKmart提供）



萊爾富茶葉蛋也維持13元販售，業者指出，不定期皆有推出蛋品優惠，像是即日起至6月25日，在Hi-Life VIP APP整買零取購買茶葉蛋30顆享特惠319元（原組合售價390元），限購10組，售完為止，同一期間，萊爾富還有推出石安嚴選椒麻蛋（單顆原價18元）2顆30元優惠。