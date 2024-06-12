良心店家＋1！新竹丼飯店「加蛋不加價」　業者：賺該賺的錢

▲因應蛋價調降，新竹丼飯店宣布「加蛋不加價」。（圖／牛柒丼食堂提供）

記者楊惠琪／台北報導

蛋價創近3年新低，許多店家並未調整售價，讓消費者對雞蛋降價無感，也拖累整體買氣。包括農業部長陳駿季和蛋商、蛋農接連喊話，籲消費端同步降價。繼台東縣鹿角食堂早餐店開第一槍宣布「加蛋降5元」後，新竹縣「牛柒丼食堂」也公告，即日起加蛋不加價，業者表示，蛋價成本大幅減低，應回饋消費者，賺該賺的錢就好。

位於新竹縣湖口鄉的「牛柒丼食堂」，近日在臉書粉專公告，因蛋價回穩，決定降價回饋消費者，所有「丼飯」品項的溏心蛋，包括內用、外帶或是外送，一律「加蛋不加價」。

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牛柒餐飲集團老闆吳德建接受《ETtoday新聞雲》採訪表示，去年因雞蛋價格飆漲，消費者點餐若要加蛋，必須再加15元，近期雞蛋價格回穩，溏心蛋成本大幅減少近5成，決定回饋消費者，自即日起「加蛋不加價」。

吳德建說，雖然油水電上漲、人事成本增加，經營也面臨壓力，但雞蛋是最大眾化的食材，消費者也很清楚蛋價漲跌與成本波動，既然蛋價降了，就直接回饋給消費者，賺自己該賺的錢就好，也可增加消費者的好感度。不過，他也強調，各家經營狀況不同，希望業者和消費者雙方都能多點同理心。

牛柒餐飲集團是新竹縣湖口鄉在地的餐飲品牌，也是風評很好的愛心店家，負責人吳德建是湖口鄉人，因創業有成回饋家鄉，連續6年每年都捐出3000份餐點給湖口鄉7所國小，招待弱勢、成績或各項領域優異的學童免費到店內用餐。