一家4口擠車上過夜！她怒「討厭家庭窮遊」爆共鳴：根本歷劫

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者鄺郁庭攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

一家四口出去玩，為了省住宿費，過夜的方式令眾人都傻眼。有妹子表示，他們一家四口沒出過國，在台灣到處遊玩時，住宿只有三種方式，「1.住免費的大廟」、「2.找地方搭帳篷」、「3.睡車上」，坦言實在很討厭家庭窮遊。貼文引發議論，「這是在修行吧」、「還不如待在家裡滑手機。」

女網友在Dcard發文「討厭的家庭窮遊…」，說她沒出過國，是四人家庭，在台灣遊玩的時候，住宿只有三種選擇，「1.住免費的大廟（住過三次基本上都2、3比較多）、2.找地方搭帳篷（沒地方洗澡）、3.睡車上（一般的車子）。」

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她表示，上次旅遊是去山上一個露營區搭帳篷，「都沒人，就我們家（就一片空地），很像畢旅去的露營區，有地方洗澡但蚊子超多！」忍不住直呼，「我很不爽，覺得就不能找一個便宜旅館住也好，真的是當免費捕蚊燈欸！」最後好奇發問，「大家在台灣出遊都是住飯店嗎？還是旅館呢？還是有比我們家更省的方式？」

貼文一出，許多人紛紛傻眼，「好累的感覺，出去玩是要吃好住好吧」、「太扯了，看標題原本想說到底多窮遊，看完內容只能給你一個respect 」、「這不是旅行是在流浪了吧」、「不能洗澡應該滿難受的吧！乾脆不要出去算了，還睡車上」、「那我寧願當天來回，這麼累幹嘛？」「還不如在家，這樣好可怕欸！」

話題意外釣出不少過來人，「還以為我發的，一家四口跑去偏僻的山上擠一台休旅車過夜，真的在歷劫」、「我還以為只有我家那麼瞎，小時候跟他們出去玩，什麼都不規劃，到目的地只能睡車上，要花錢的行程一律沒有，不是跟他們去這個朋友家坐、就是去另個朋友家。然後我爸只要找不到停車位，就會原地發飆，全家人都要聽他在車上罵人，有夠煩。」

還有人也直嘆，小時候家裡也都窮遊，他國中之後，媽媽都不願意跟爸爸一起全家旅遊了，因為真的超摳，「都是睡車上然後擦澡，經過要付費的景點，我爸自己花門票錢進去看，留我媽我姊跟我在車上顧車。」吃的甚至不是當地小吃，而是去超商買關東煮跟便當，「真的是不如在家裡看電視吹電風扇，國中之後我家再也沒有一起全家旅行了。」

其中也有網友緩頰，「家裡沒有旅遊預算，爸媽還是努力想辦法花心力帶你們出去玩，其實也是很有心耶」、「我家小時候也是窮遊，雖然體驗不好，但相信以後你們有能力，可以回饋家裡以後，你們的旅遊品質會越來越好的～這些現在妳口中的可怕旅遊回憶，之後也會變成你們津津樂道的『趣事回憶』。」