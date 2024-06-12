雞農也開罵！批「加蛋＋20」民眾氣到不吃蛋　籲餐飲和通路降價

▲國內蛋價跌至近3年新低價位。（圖／記者楊惠琪攝）

記者楊惠琪／台北報導

國內蛋價創近3年新低，繼農業部長陳駿季、台北市蛋商公會呼籲餐飲小吃店和通路業者同步降價後，中華民國養雞協會今天也喊話，消費端業者應一起降價，才能帶動買氣。養雞協會蛋雞組組長黃榮珍批評，「蛋價一直降，早餐店加蛋還要20元，難怪民眾氣到不吃蛋」，呼籲相關業者降價帶動買氣。

黃榮珍批評，蛋價連降，消費端卻不降，一堆餐飲店、小吃店加蛋還要加20元，讓消費者反感拒吃，也是買氣遲遲無法提升的主因之一。他表示，以目前蛋價來說，加蛋10元才合理，而賣場通路端的平價洗選盒蛋，每盒應該降到40多元，呼籲餐飲和通路業者一起降價。

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黃榮珍指出，整個雞蛋產業鏈都應該同步調降，除了生產和消費端外，上游飼料大廠也要調降，尤其國際原物料成本大幅下降，但國內飼料業者卻沒有明顯降幅，先前雖然有幾波降價，但仍在高檔，現在玉米飼料每公斤還要14.6元，認為還有1至2元的降價空間。

黃榮珍說，先前曾多次請農業部居中協調，要求飼料業者適度調降，如果協商未果，將率蛋農赴農業部抗議。

農業部畜牧司副司長李宜謙表示，已聯繫飼料公會近期與養雞產業商討，是否有降價空間，會努力促成雙方對談，不會讓蛋農到農業部抗議，農業部也不該是主要的抗議對象。

國內雞蛋消費持續買氣不振，本周蛋價再降3元，產地價每斤跌破30元，降至27.5元、批發價也跌至37元，創近3年新低。但產量卻屢創新高，每日生產過剩34萬顆，台灣蛋雞事業產銷督導委員會日前再度示警，加速蛋雞汰換與雞蛋減產作業，以減少虧損。

黃榮珍表示，去年禽流感疫情嚴峻，蛋雞死傷慘重，農業部大量進口種雞供蛋農汰換，目前在養的都是盛產的年輕蛋雞，「該淘汰早就淘汰了」，現在產量有了，市場卻沒有銜接，導致供需嚴重失衡，蛋價持續下探。