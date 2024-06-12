7-11「楊枝甘露冰沙」開賣了！喝得到芒果肉、椰果　限時60元爽喝

▲7-11今（12）日重磅開賣「CITY TEA水果冰沙楊枝甘露」，在香濃甜美的芒果冰沙裡加了芒果肉、凍飲與椰果，口感大滿足。（圖／7-11提供，下同）



記者周姈姈／綜合報導

盛夏到來，當然要喝點冰的清涼一下！7-11於今（12）日起重磅開賣最新「楊枝甘露冰沙」，香甜的芒果冰沙裡加了芒果肉、凍飲與椰果，口感冰涼有層次又充滿果香，且限時還可享嚐鮮價「2杯120元」，等於單杯下殺60元爽喝，趕快把握便宜買。

7-11獨領超商通路之先，搶先在今（12）日起於全台逾6950間門市開賣「CITY TEA水果冰沙楊枝甘露」，以芒果冰沙為基底，加入芒果果肉搭配凍飲、椰果，口感超有層次，同時透過複合物料多合一、急速冷凍技術，不僅還原水果甜香，也讓門市作業簡單化。

這杯「CITY TEA水果冰沙楊枝甘露」原價85元，現在至7-11門市購買可享嚐鮮價75元；不僅如此，7-11 OPENPOINT行動隨時取自今（12）日起至6月18日也推出優惠，CITY TEA水果冰沙楊枝甘露2杯特價120元，活動期間每日限量開賣1000組，每日每會員限購2組，僅供線上支付購買，售完為止，兌換期限至6月30日。

▲7-11 OPENPOINT行動隨時取自今（12）日起至6月18日推出「CITY TEA水果冰沙楊枝甘露2杯120元」優惠，活動期間每日限量開賣1000組，單杯下殺60元爽喝。



全家Let’s Café近日則推出全新「經典冰磚拿鐵」，嚴選宏都拉斯、烏干達產區咖啡豆萃取基底並加入西班牙進口煉乳製成咖啡拿鐵冰磚，再放進原有的冰拿鐵中，不僅能讓冰拿鐵冰鎮更持久，喝起來也更加濃厚香醇。

▲全家近日開賣「Let’s Café經典冰磚拿鐵」，在原有的冰拿鐵裡加入整塊咖啡拿鐵冰磚。（圖／全家提供）



全家會員自即日起至6月25日還能以優惠價品嚐「Let’s Café經典冰磚拿鐵」，大杯59元（原價70元）、特大杯69元（原價80元）；購買Let’s Café經典咖啡系列則可享第2杯半價超值好康。