快訊／蛋價再降3元！產地價剩27.5元　公會再喊話：餐飲通路也要降

▲蛋價創近三年新低。（圖／記者楊惠琪攝）

記者楊惠琪／台北報導

國內近期雞蛋消費市場低迷，近2個月來已4度調降救市，仍無法提升買氣，台北市蛋商公會今（11日）宣布，蛋價再降3元，產地價即日起從每斤30.5元降至27.5元，跌破30元成本價，批發價從本周四（13日）起從每斤40元降至37元，也跌破40元大關。這也是近期第5度調降，蛋價創近3年新低。

台北市蛋商公會理事長林天來表示，端午連假買氣更低迷，從產地到蛋行，雞蛋越積越多，只能降價刺激買氣，他也呼籲整個產業鏈都要降價，除了生產端降價外，飼料大廠也要降價，讓蛋農減輕成本負擔，也再度喊話通路端和餐飲業者，同步降價，讓消費者真正感受到「有感降價」。

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根據農業部本周最新雞蛋產銷資訊平台顯示，目前國內投入生產蛋雞約3569萬隻，投產數量再創新高，雞蛋每日生產量12萬1700箱（每箱約200顆），超過國人每日12萬箱需求，每天生產過剩34萬顆。

台灣蛋雞事業產銷督導委員會內部報告也揭示，全台各分區生產動態「產量充裕」，蛋商銷售動態卻是「市況稍弱」，因蛋雞淘汰或換羽隻數並無明顯增加，雞蛋減產進度不如預期，且雞蛋銷售表現仍無好轉現象，委員會再度示警，若不加速雞蛋減產動作，將血本無歸。