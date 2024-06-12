飛機突滯留希臘機場　機艙慘變「38度桑拿室」乘客困3.5小時熱昏

▲卡達航空傳出乘客熱昏。（圖／達志影像／美聯社）

記者李振慧／綜合報導

卡達航空(Qatar Airways)一架預計飛往杜哈(Doha)的航班，起飛前因為發生故障滯留在希臘雅典機場，機上乘客抱怨受困在沒有空調、溫度高達38度的機艙內長達3小時，乘客們被迫脫掉衣服，甚至熱到昏倒的畫面在網路上流傳。

近50名剛參加完IFMA泰拳世界錦標賽的運動員與相關工作人員也是受困在卡達班機上的乘客，他們對外表示，10日他們參加完比賽，預計從雅典搭機回國時，受困在沒有空調的班機上長達3小時，而且機上處理非常糟糕，有乘客熱到昏倒。

乘客柯林斯(Garth Collins)在社群平台上展示機艙內的悶熱情況，只見許多人被熱到脫掉上衣、身上冒出大量汗珠，宛如受困在桑拿室中，「我們在飛機上滯留了3.5小時，機艙門是緊閉的，沒有任何空調，有乘客熱到脫水昏倒了」。

柯林斯抱怨，所有乘客受困在飛機上時，機上完全沒有廣播，讓他們無法了解情況，困了好久才終於讓他們下飛機，即使航空公司人員幫忙提供水和少量飲料，還是不足以幫助乘客們補充水分，而且很多人因此錯過轉機航班。

當地媒體報導，這架航班原訂當天下午6時20分抵達杜哈，最後於隔日上午10時30分左右才抵達目的地，整個航程延誤約16個小時。有消息人士透露，飛機疑似起飛前尾部突然冒出濃煙，才會導致航班滯留在機場，目前卡達航空尚未對外發表回應。