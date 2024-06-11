疑似誤食毒雞蛋！17歲少年「食物中毒」肚子痛死　同校2歲童也死了

▲馬來西亞一名少年疑誤食「毒雞蛋」後肚痛死亡。（示意圖／VCG）

記者葉睿涵／編譯

馬來西亞一所學校最近辦完活動後，爆出有多人因為食物中毒，出現腹痛、拉肚子等症狀，其中還有一名17歲少年和一名2歲女童死亡。離奇的是，這起學校的學生卻都未出現食物中毒現象，因此當局正對此案展開進一步調查，以確認食物中毒的具體原因。

綜合當地媒體報導，警方指出，在第一起事件中，17歲少年的母親參加了一所宗教學校的活動後，帶回了一些炒米粉和煎蛋與家人一同享用。豈料，吃了煎蛋的少年與父母事後都出現腹瀉症狀，但少年只吃了炒米粉的2個妹妹卻沒有出現任何異狀。

少年的父親在10日前往診所看病，「當時，我認為兒子應該沒什麼事，不料我在下午1時30分回家時，卻發現他居然失去了意識。」這名父親緊急呼救，但急救人員到場後，還是無法挽回少年的性命。

警方透露，第二名受害者為學校值班保全的2歲女兒。女童在11日晚間10時45分出現發燒、嘔吐及腹瀉症狀，被母親送往醫院治療，但在醫院確認不治。目前，這2名受害者的遺體都被送往士拉央醫院驗屍，而當局也暫時將這2起案件歸類為猝死。

雪蘭莪伊斯蘭宗教局目前已接獲這2起食物中毒致死的通報，也確認相關宗教學校在事發前曾舉辦活動，不過該校卻沒有學生出現食物中毒現象，令人十分困惑。如今，當局正對此案展開進一步調查，以確定受害者死亡的具體原因。網上有消息聲稱，除了這2名受害者外，還有33人因同一食物中毒事件入院治療，但媒體暫時還無法證實這些網路傳言是否屬實。