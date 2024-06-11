警察妻「見帳戶少4000元」怒炸　當場上銬丈夫！淋汽油燒死枕邊人

記這張寧倢／綜合外電報導

印尼東爪哇省發生一起人倫悲劇，莫佐克托市（Mojokerto）的28歲女警官法蒂拉頓·妮瑪（Fadhilatun Nikmah）因為發現丈夫戶頭少了200萬印尼盾（約新台幣4000元），懷疑同樣身為警官的丈夫沉迷賭博，憤而將丈夫上銬，綁在車庫內燒死。

▲印尼28歲女警殺死27歲警官丈夫，原因是發現銀行帳戶少了大約新台幣4000元。（圖／翻攝自印尼媒體）

根據Kompas等印尼媒體報導，妮瑪與她的27歲丈夫里安·杜威維卡索諾（Rian DW）都在莫佐克托市擔任警官，夫妻倆育有3名子女，老大已經4歲，還有一對年僅4個月大的雙胞胎寶寶，不過兩人8日在警察宿舍發生激烈爭執，妮瑪用汽油焚燒丈夫，造成他全身90%嚴重燒傷，送醫後於9日不治身亡。

據信，犯罪動機是，妮瑪當天發現丈夫的銀行戶頭莫名短少了200萬印尼盾，懷疑他偷偷挪用金錢賭博，妮瑪在爭執過程中將丈夫戴上了手銬，並將其綁在車庫的折疊椅上，淋澆汽油後點火。她目睹丈夫在火海中呼救卻無動於衷。

事後，警方逮捕了妮瑪，並以家庭暴力罪名對她展開調查。據調查人員所收集的初步資訊，妮瑪對她的丈夫感到相當惱火，因為他把大部分薪水都用來參與網路線上博弈，嚴重影響家庭生活。

根據印尼犯罪法專家肖爾胡丁（Sholehuddin）表示，因為妮瑪同時違反了多條法律，除了《家庭暴力法》之外，偵查人員也應該追究其《刑法》責任，至少將面臨最高15年的刑期或4500萬印尼盾（約新台幣8.9萬元）的罰款，並且由於她擁有警察身份，還將面臨警察內部倫理委員會的調查，有可能遭到解雇。

除了法律制裁外，警方也正在對妮瑪進行心理輔導，以幫助她恢復心理健康。專家指出，妮瑪的行為既是法律問題也是人性悲劇，必須綜合處理。