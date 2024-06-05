女病患問診坦承當小三　心理醫生回家老公提離婚傻：原來我被綠





▲女意外發現女病患的外遇對象就是她老公。（圖／示意圖／VCG）

記者李振慧／綜合報導

澳洲一名女心理醫生看診時，一名女病患向她坦承正在和已婚男子外遇，還和她分享了許多身為小三的痛苦，沒想到她回家後發現，女病患的外遇對象竟然是她老公。

身為心理醫生的女子近來在當地廣播節目Toni and Ryan爆料，「我的一名病患告訴我，她和一名已婚男有性關係，讓她充滿了罪惡感，而且那個男人還打算和正宮離婚」，她聽完病患的煩惱後沒想太多，還給患者許多建議，事後才發現自己其實也是當事人。

@toniandryanpodcast In the end, everyone got screwed! Toni and Ryan Podcast 'Confession from a Counsellor' 21 May 2024 ♬ original sound - Toni and Ryan

女子表示，幾天後丈夫突然和她提離婚，坦承是為了別的女人要離開她，她才發現丈夫的外遇對象就是女病患，「我丈夫和我的病患外遇，由於醫生保密條款，我不能和任何人講這件事，也不能和朋友訴苦，但我需要把事情說出來，我好想大叫」。

女子的勁爆故事不但讓主持人發出驚呼，也在網路上獲得上千網友留言，「小三一定知道你就是正宮，為了減輕罪惡感，所以把事情告訴你」、「我才不相信小三不知道你是誰」、「這就是為什麼心理醫生也需要去看心理醫生」、「天啊，這個故事精彩到可以拍成八點檔」。