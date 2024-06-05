　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

女病患問診坦承當小三　心理醫生回家老公提離婚傻：原來我被綠

▲▼夫妻,情侶,吵架,冷戰。（圖／CFP）

▲女意外發現女病患的外遇對象就是她老公。（圖／示意圖／VCG）

記者李振慧／綜合報導

澳洲一名女心理醫生看診時，一名女病患向她坦承正在和已婚男子外遇，還和她分享了許多身為小三的痛苦，沒想到她回家後發現，女病患的外遇對象竟然是她老公。

身為心理醫生的女子近來在當地廣播節目Toni and Ryan爆料，「我的一名病患告訴我，她和一名已婚男有性關係，讓她充滿了罪惡感，而且那個男人還打算和正宮離婚」，她聽完病患的煩惱後沒想太多，還給患者許多建議，事後才發現自己其實也是當事人。

@toniandryanpodcast

In the end, everyone got screwed! Toni and Ryan Podcast 'Confession from a Counsellor' 21 May 2024

♬ original sound - Toni and Ryan

女子表示，幾天後丈夫突然和她提離婚，坦承是為了別的女人要離開她，她才發現丈夫的外遇對象就是女病患，「我丈夫和我的病患外遇，由於醫生保密條款，我不能和任何人講這件事，也不能和朋友訴苦，但我需要把事情說出來，我好想大叫」。

女子的勁爆故事不但讓主持人發出驚呼，也在網路上獲得上千網友留言，「小三一定知道你就是正宮，為了減輕罪惡感，所以把事情告訴你」、「我才不相信小三不知道你是誰」、「這就是為什麼心理醫生也需要去看心理醫生」、「天啊，這個故事精彩到可以拍成八點檔」。

ET快訊
快訊／台版藍可兒懸案　關鍵老公摔死
快訊／台積電宣布捐大學、高中40億元！
快訊／高雄BMW衝撞！男捲車底拖行30m　大批黑衣人在場爆糾
抽中黃仁勳簽名顯卡！幸運學生轉賣「開價35萬」　全場傻
吃角子老虎中4000萬！　賭場竟稱「機器壞了」只給1萬
胡文煊被爆孕期出軌「偷拍私密片」　正宮大開殺戒曝床照
資深男歌手是隱形富豪！　「全球7地置產」驚人身家曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

從小住一起長大！　女發現「親爸和繼姊結婚」崩潰：已經懷孕了

全家逛動物園「女兒突然被長頸鹿叼走」　勇媽驚險救孩畫面曝光

在學校獵豔小鮮肉！正妹師停車場、舞會和學生多次愛愛　下場出爐

新家院子傳巨響　男發現「怪獸撞破圍欄」嚇：新鄰居來打招呼

公司板球比賽！男「擊出高分球」後突然倒地亡　奪命畫面曝光

女院子發現「神祕小泥怪」模樣超可愛　全家玩耍萌翻：6隻小寶寶

「天降活金魚」落在草地上　男醫急救魚傻眼：家附近完全沒池塘

日本YAMAHA性能測試造假醜聞「1款機車暫停出貨」　政府進總部調查

以色列轟炸敘利亞！伊斯蘭革命衛隊顧問不幸喪命　指揮官揚言報復

行李被偷！她「靠Apple Watch」比警察更快找到　犯人竟是機場員工

那英唱《擱淺》杰倫粉崩潰：弱爆了！　「像老媽硬要唱」嫌到聲樂老師傻眼XD

黃仁勳演講完奔百元熱炒店　備註不要蒜頭...小費給5000

爸拒絕喊「公主請上車」 直接開走...女兒原地傻眼

超強認了約砲.出軌「希望入監服刑」　短髮小三私訊正宮：我做的事非常賤

帶日本妻吃「鐵板燒」　她盛裝赴約到場傻眼

聲樂老師狂讚黃宣「大帥哥」　 看到他婚戒心碎了：No！

黏人汪學主人爬梯子上樓　後方偷跟隨：為了靠近你

李多慧首次編舞領軍大跳　「蕾絲蒙眼+超狂電臀」超辣

許光漢忘記《想見你》內容　夢想「躺著賺」：有不正直的時候XD

禮讓行人遭後車追撞　女駕駛霸氣下車理論

日本YAMAHA性能測試造假醜聞「1款機車暫停出貨」　政府進總部調查

以色列轟炸敘利亞！伊斯蘭革命衛隊顧問不幸喪命　指揮官揚言報復

行李被偷！她「靠Apple Watch」比警察更快找到　犯人竟是機場員工

泡三溫暖昏倒嚴重燙傷　7旬翁「5根腳趾慘截肢」！

路邊採蘑菇烤熟吃下！泰45歲男中毒送院　發病「不到1周」身亡

印尼財長：實踐經濟大國目標可借鏡台灣、南韓

大馬旅遊部收到可疑包裹！疑是「炸彈威脅」急疏散　部長行蹤曝

白布一蓋突睜眼！7旬翁「全身血便」倒地3天　惡臭中死而復生

女病患問診坦承當小三　心理醫生回家老公提離婚傻：原來我被綠

台積電熊本廠起薪高3成　在地企業苦「搶不到人」！錄取10僅5到職

妹子應徵「LINE回2個字」　面試秒取消！全場吵翻：沒禮貌　

「台版藍可兒」成懸案！母女電梯內消失16年　關鍵夫修水塔摔死

三餐老是在外？營養師教你6招提升「蔬菜攝取量」

兄弟10天9戰輪值有考量　德保拉隨時準備回一軍

超恐怖！「黑絲襪清潔女」站崗示愛帥醫5年　還跟蹤回家下場曝

日本YAMAHA性能測試造假醜聞「1款機車暫停出貨」　政府進總部調查

以色列轟炸敘利亞！伊斯蘭革命衛隊顧問不幸喪命　指揮官揚言報復

台中國際級純白「綠美圖」明年底開館　內部視角搶先曝光　

六月份「超強運三生肖」　專家：財運亨通　幸福大爆發

司改會阻擋打詐新法　劍青檢改點名監委高涌誠「禍亂朝綱」

萬歲牌燕麥堅果飲 共64包 含12種堅果纖蔬

國際熱門新聞

亞馬遜部落連網路！村民沉迷色情片

中32億頭獎　男領獎後繼續上班

烏國媽媽撐不下去了　開80萬賣掉2歲兒被捕

女教師校園內「甩奶露下體」滿足男友！　影片遭外流

老虎機中4000萬　賭場竟稱「機器壞了」拒給

20歲女警「網美變亡美」！　海邊擺拍遭大浪捲走影片曝

社群平台X新政策正式開放「上傳成人內容」

正妹美容師「染怪病」四肢截肢！

手機多久關機一次？　美國安局揭如何避免被駭

孩子每天上學遭諷「全勤乞丐」 　窮爸悲嘆

人夫「亂倫岳母」被抓包　竟反嗆妻不孕

3小學生「找到骨頭」竟是6700萬年前暴龍化石

輝達股價飆　黃仁勳躋身全球14大富豪

沒戴安全帽飆車！19歲少女撞樹死亡瞬間曝

更多熱門

相關新聞

離婚後前夫多一個孩子正宮怒告小三

離婚後前夫多一個孩子正宮怒告小三

高雄一名人妻和蘇姓丈夫婚後感情不睦，兩人吵吵鬧鬧多年、甚至打了多場通姦官司後終於離婚，離婚後人妻想帶著兒子去探望阿嬤遭阻撓，人妻去調閱戶籍謄本才發現，蘇姓丈夫竟又收養了一個和方姓小三所生的孩子，氣得提告方姓小三侵害配偶權，法院審理後判方女應賠償正宮20萬元。

擔心妻猝死　人夫激戰按摩妹辯「分散風險」

擔心妻猝死　人夫激戰按摩妹辯「分散風險」

澳洲募兵開放這類人　服役90天申請入籍

澳洲募兵開放這類人　服役90天申請入籍

澳尋獲頭骨化石！解開史前巨鳥滅絕之謎

澳尋獲頭骨化石！解開史前巨鳥滅絕之謎

人夫「亂倫岳母」被抓包　竟反嗆妻不孕

人夫「亂倫岳母」被抓包　竟反嗆妻不孕

關鍵字：

外遇小三心理醫生老公Toni and Ryan紐澳要聞

讀者迴響

熱門新聞

唐治平堅不指認　母將成有名無主屍

狄鶯鬧離婚！孫鵬「開出1條件」願點頭

新北市「最正運將」就是她！　34E辣照曝光

亞馬遜部落連網路！村民沉迷色情片

基隆山崩「瑞典坦克」遭埋　竟還能開回原廠維修

唐治平是隱藏富二代！「父是泰國富商」身世起底

即／唐治平曝「3關鍵」堅決不認屍！　不排除報失蹤

好市多悄上架「洗腎神物」　會員反感：抵制！

唐治平戴《周處》手錶：遺體不像我媽

獨／黃仁勳演講完奔熱炒店　菜單備註4字曝

特斯拉哭哭…馬斯克要輝達先把AI晶片給X和xAI

Soya認愛大馬YTR！坦言分手身心崩潰

賓士撞麵攤　肇事者因病過世店家求償無門

李妍瑾被爆離婚直播淚崩：是我不好

桃市醫院掀關床海嘯　3個月879名護理師離職

更多

最夯影音

更多

那英唱《擱淺》杰倫粉崩潰：弱爆了！　「像老媽硬要唱」嫌到聲樂老師傻眼XD

黃仁勳演講完奔百元熱炒店　備註不要蒜頭...小費給5000

爸拒絕喊「公主請上車」 直接開走...女兒原地傻眼

超強認了約砲.出軌「希望入監服刑」　短髮小三私訊正宮：我做的事非常賤

帶日本妻吃「鐵板燒」　她盛裝赴約到場傻眼

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面