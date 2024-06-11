接睫毛慘變獨眼龍！泰女嚴重感染「摘除左眼球」　疑黏膠滴入惹禍

▲泰國女公關做美睫，不料發生嚴重感染，摘除左眼球。（圖／翻攝自泰媒）

記這張寧倢／綜合外電報導

泰國一名40歲女公關白芙蓮（Bai Fern，化名）受朋友推薦，到一家店做美睫，卻疑似因為接睫毛的膠水滴入沾染左眼，而導致感染，最終不得不摘除眼球。泰媒指出，她的職業需要靠美貌維持生計，失去左眼對她的收入和生活造成重大影響，憤而提告。

根據泰媒Sanook等報導，白芙蓮在朋友的推薦下，於3月8日前往春武里府的美容店家Ban Irene進行睫毛嫁接。然而，在施作過程中，她感覺到眼睛刺痛，對方還說吹下電風扇就不會那麼痛了，但吹風的時候，卻一直不自主地流出眼淚。

做完美睫回家一周後，她的左眼疑似因為睫毛的黏著劑滴入眼中，而發生感染，眼睛疼痛並開始腫脹，她起初自行購買消炎藥服用，但一直沒有好轉。

到了3月20日，白芙蓮因為眼睛變紅、視線出現霧白色的模糊感，以及不堪持續疼痛，終於前往當地醫院就診。醫生告知她感染嚴重，建議她通知家人並準備摘除眼球。她被轉院到春武里大型醫院接受進一步治療，第二家醫院也告訴她即使保留眼球也會失明，最終她不得不動刀摘除左眼。

▲女公關失去左眼，未來短時間內恐出現生計困難。（圖／翻攝自泰媒）

白芙蓮在6月6日到警局報案，對美容業者提出指控，認為是美睫師的疏忽或故意行為導致她受到損害。她的律師表示，這次事故不僅使她的外貌受損，影響了她的公關工作收入，還得負擔龐大的醫療、藥物和交通費用。律師希望能與對方進行調解，目前正在等待警方通知相關人員到警局問話，進行詳細調查。

美睫師Nang Maew（化名）向泰媒表示，自己做睫毛嫁接已經很久了，當天她就像往常一樣施作，設備和材料皆與先前相同，也沒有聽說客人不舒服的情況。Nang Maew還指控，白芙蓮做完美睫回家後並未抱怨眼睛疼痛的問題，對話一切正常，直到她去報案才知道她已經摘除左眼。