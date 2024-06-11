　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

接睫毛慘變獨眼龍！泰女左眼感染「摘除整顆眼球」　疑黏膠滴入惹禍

▲▼泰國女公關做美睫，嚴重感染摘除左眼球。（圖／翻攝自泰媒）

▲泰國女公關做美睫，不料發生嚴重感染，摘除左眼球。（圖／翻攝自泰媒）

記這張寧倢／綜合外電報導

泰國一名40歲女公關白芙蓮（Bai Fern，化名）受朋友推薦，到一家店做美睫，卻疑似因為接睫毛的膠水滴入沾染左眼，而導致感染，最終不得不摘除眼球。泰媒指出，她的職業需要靠美貌維持生計，失去左眼對她的收入和生活造成重大影響，憤而提告。

根據泰媒Sanook等報導，白芙蓮在朋友的推薦下，於3月8日前往春武里府的美容店家Ban Irene進行睫毛嫁接。然而，在施作過程中，她感覺到眼睛刺痛，對方還說吹下電風扇就不會那麼痛了，但吹風的時候，卻一直不自主地流出眼淚。

做完美睫回家一周後，她的左眼疑似因為睫毛的黏著劑滴入眼中，而發生感染，眼睛疼痛並開始腫脹，她起初自行購買消炎藥服用，但一直沒有好轉。

到了3月20日，白芙蓮因為眼睛變紅、視線出現霧白色的模糊感，以及不堪持續疼痛，終於前往當地醫院就診。醫生告知她感染嚴重，建議她通知家人並準備摘除眼球。她被轉院到春武里大型醫院接受進一步治療，第二家醫院也告訴她即使保留眼球也會失明，最終她不得不動刀摘除左眼。

▲▼泰國女公關做美睫，嚴重感染摘除左眼球。（圖／翻攝自泰媒）

▲女公關失去左眼，未來短時間內恐出現生計困難。（圖／翻攝自泰媒）

白芙蓮在6月6日到警局報案，對美容業者提出指控，認為是美睫師的疏忽或故意行為導致她受到損害。她的律師表示，這次事故不僅使她的外貌受損，影響了她的公關工作收入，還得負擔龐大的醫療、藥物和交通費用。律師希望能與對方進行調解，目前正在等待警方通知相關人員到警局問話，進行詳細調查。

美睫師Nang Maew（化名）向泰媒表示，自己做睫毛嫁接已經很久了，當天她就像往常一樣施作，設備和材料皆與先前相同，也沒有聽說客人不舒服的情況。Nang Maew還指控，白芙蓮做完美睫回家後並未抱怨眼睛疼痛的問題，對話一切正常，直到她去報案才知道她已經摘除左眼。

ET快訊
女被逼賣淫！　賺30萬全遭夫妻拿走
快訊／恐怖瞬間曝！台南17歲女高中生遭輾死
台灣大改款TOYOTA Camry　「4車型」預售價公布
獨／孫德榮開保時捷撞人落跑　她背受傷怒告！
Toyz被關26天　篠崎泫開腿熱舞「隔空示愛了」
快訊／台南17歲少女　遭水泥車輾斃
快訊／賴清德核可行政院覆議案！
女直播主激戰3男！事後告性侵　喊「會噴水、上癮了」敗訴
陳奕迅突休克暈倒！　重摔濺血：傷口深可見骨

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

10年首解禁　華郵：拜登政府將允許「烏克蘭亞速營」使用美國武器

公路上演脫衣秀！女霸氣站車頂「全裸擺POSE」　老司機路過嗨爆

俄軍Su-34戰鬥轟炸機墜毀！　機上2人罹難

才剛抓15聯合國、美組織雇員　葉門青年運動再逮「美以間諜小組」

不甘願做美國的棋子？　俄國駐韓大使：南韓盼能「恢復」俄韓關係

研究：過去40年「全球1.35億人早死」　應與空汙有關

接睫毛慘變獨眼龍！泰女嚴重感染「摘除左眼球」　疑黏膠滴入惹禍

馬拉威副總統座機失聯！赴葬禮途中「從雷達消失」　多國支援搜救

29歲女37歲女「醉後想要邀3P」　男拒絕遭活活打死棄屍森林中

日本海鷹直升機失事2個月　7人依舊「下落不明」！當局定調已死亡

2架飛機擠同跑道起降　印度塔台人員被停職

「盜版周杰倫」黑倫紅到開巡演！　最後排票價飆破1.7萬「越遠越像」XD

星爺配音員石班瑜現身球場　重現經典聲音掀全場回憶殺

換局時富邦練習遭關燈　陳金鋒爆氣噴：兩次了！

端午立蛋！臘腸用鼻子全推倒　媽無奈笑：那3顆立超久的

李芷婷見蟑螂牆上壞壞　勇者室友徒手一掌收服！

鼓手視角看龍舟賽！　肌肉炸裂臨場感MAX

把食物變不見、腳打叉叉　老師分享「幼兒園文法」

交換生重返美國高中給驚喜　友見他突現身驚：你怎在這

aespa Karina曾想當空服員　和惠利「中文對話」超標準！

10年首解禁　華郵：拜登政府將允許「烏克蘭亞速營」使用美國武器

公路上演脫衣秀！女霸氣站車頂「全裸擺POSE」　老司機路過嗨爆

俄軍Su-34戰鬥轟炸機墜毀！　機上2人罹難

才剛抓15聯合國、美組織雇員　葉門青年運動再逮「美以間諜小組」

不甘願做美國的棋子？　俄國駐韓大使：南韓盼能「恢復」俄韓關係

研究：過去40年「全球1.35億人早死」　應與空汙有關

接睫毛慘變獨眼龍！泰女嚴重感染「摘除左眼球」　疑黏膠滴入惹禍

馬拉威副總統座機失聯！赴葬禮途中「從雷達消失」　多國支援搜救

29歲女37歲女「醉後想要邀3P」　男拒絕遭活活打死棄屍森林中

日本海鷹直升機失事2個月　7人依舊「下落不明」！當局定調已死亡

第五縱隊假議題！　沈伯洋批一些人撿到槍：從沒說過要監控人民

捷運施工黑暗期帶走人氣　岡山好樂迪年初歇業

陸男駕快艇衝淡水河撞船　藍委點名顧立雄、吳釗燮轟國安大漏洞

黃仁勳才飛夏威夷度假！　張忠謀檀香山別墅以1.2億元出售

卓美亞集團「7飯店療癒活動」一次看！日出瑜珈、森林浴超放鬆

恐怖瞬間曝！台南17歲女高中生端午遇死劫　騎單車遭水泥車輾斃

柯建銘嗆解散國會　賴士葆酸：綠營要對卓榮泰提不信任案趕快提

蘿莉塔懷孕仍和老公分開住！　見無心舉動閃離婚念頭：我很像單親媽媽

10年首解禁　華郵：拜登政府將允許「烏克蘭亞速營」使用美國武器

健保署急追233萬名未收案三高病人！將推地區醫院「全人照護計畫」

國際熱門新聞

蛇頭魚入侵美國　官員建議一見就殺

人夫外遇被原諒　抓包妻玩更大

男被關進行李箱悶死　女友：玩躲躲貓

華郵專欄作家　美軍計劃「地獄景象」挫中共犯台

即／北韓軍侵犯「分界線」！南韓軍警告射擊

女大生「肉體換成績」　結果被當掉

冰雹砸中客機　機鼻毀損嚇人一幕曝光

烏克蘭戰機首次打擊俄羅斯境內目標

愛馬仕「藏GPS」賣出後搶回　代購網紅成搶案主謀

4美國人在中國當街被刺　渾身是血倒地畫面曝

2女醉後邀3P　男拒絕被活活打死

想當「全村的希望」　他DIY直升機試飛慘遭爆頭亡

日本橫濱車站爆隨機殺人　她遭猛刺慘死

北韓屎攻氣球飄向南韓總統府　分析糞便成分

更多熱門

相關新聞

新航奪命亂流賠償方案出爐　輕傷賠32萬

新航奪命亂流賠償方案出爐　輕傷賠32萬

新加坡航空5月20日遭遇死亡亂流，造成1人死亡、數十人受傷。新航11日宣布，該公司已透過電子郵件，向遭遇嚴重亂流的SQ321航班乘客發出賠償通知。

銀行突少4千元！女警將尪上拷「活活燒死」

銀行突少4千元！女警將尪上拷「活活燒死」

目睹老公性侵11歲少女　人妻崩潰吶喊

目睹老公性侵11歲少女　人妻崩潰吶喊

泰女驚覺成小三　遭男友勒死陳屍路邊草叢

泰女驚覺成小三　遭男友勒死陳屍路邊草叢

樓上住戶亂丟菸蒂！降落紙箱害鄰居家大火

樓上住戶亂丟菸蒂！降落紙箱害鄰居家大火

關鍵字：

美睫泰國女公關感染眼睛提告接睫毛眼睛感染眼部感染東南亞要聞

讀者迴響

熱門新聞

確診後免疫系統永遠被改變　「不死癌症」增3倍

有成董座睡好友妻　兩家開心合照曝

獨／最強畢業生致詞！破百萬點閱　東山高中高三生5分鐘演說無冷場

19歲孝子擺攤救母被打死！5煞丟老闆家嗆：下樓看看

徐巧芯捲詐團洗錢急切割　大姑老公氣炸全說了

台中「超兇女體盛」引話題　小模2小時價碼曝光

「徐巧芯瘋了！」　大姑老公怒咬她涉3不法

1便當很傷腎　醫：熱量也非常驚人

瑀熙宣佈懷孕！　認「體質難受孕」辛苦求子1年

超多人收到！「水費催繳」苦主現身了　淚曬暗黑截圖

快訊／知名速食店遭恐嚇下毒　千面人是台大女學霸

快訊／搭快艇闖淡水渡船頭「陸男身份曝光」！　曾任海軍艦艇艇長

黑鮪魚禁捕令！東港漁民怒：已準備出海

直擊有成董座高調外遇好兄弟妻　如熱戀小情侶

蘋果AI正式亮相！　強大助理功能僅支援2款iPhone

更多

最夯影音

更多

2架飛機擠同跑道起降　印度塔台人員被停職

「盜版周杰倫」黑倫紅到開巡演！　最後排票價飆破1.7萬「越遠越像」XD

星爺配音員石班瑜現身球場　重現經典聲音掀全場回憶殺

換局時富邦練習遭關燈　陳金鋒爆氣噴：兩次了！

端午立蛋！臘腸用鼻子全推倒　媽無奈笑：那3顆立超久的

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面