巴基斯坦男申請成立「同性戀俱樂部」　遭當局送精神病院治療

▲巴基斯坦信奉伊斯蘭教，國內民風保守。（示意圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／綜合報導

巴基斯坦有95%以上的人口信奉伊斯蘭教，因此在性別平權的觀念上相當保守，不僅打壓LGBTQ族群，更在刑法中將同性戀性行為視為犯罪。一名男子試圖在北部城市亞波特巴德開設「男同性戀俱樂部」，並向當局提出申請，儘管承諾不會坐視俱樂部內發生性行為，卻還是遭到當局逮捕，送進精神病院治療。

根據《每日電訊報》，巴基斯坦先前曾有一名男子接受該報採訪，他選擇不暴露自己的姓名和身分，並表示他計畫在亞波特巴德（Abbottabad）成立「男同性戀俱樂部」，且已經向市府副專員提交申請，盼能為該地區的同性戀、雙性戀、部分異性戀者提供便利和資源。

該名男子在申請書中稱，「將暫時命名為『羅倫佐男同性戀俱樂部』（Lorenzo Gay Club），除了接吻以外，將不會出現男同性戀性行為。」

不過，日前已經證實該名男子被當地政府拘留，5月9日送進白沙瓦（Peshawar）的一間精神病院「接受治療」，且當局禁止親友探視，該間精神病院位於亞波特巴德以西201公里（125英里）。

男子先前受訪時提到，「我已經開始為巴基斯坦最被漠視的群體爭取權利，我將在每個論壇上發聲。如果當局拒絕，那我將向法院提出訴訟，我希望巴基斯坦的法院能夠像印度的法院一樣，做出有利於同性戀者的裁決。我談論人權，希望每一個人的人權都能被捍衛。」

同性戀行為在信奉伊斯蘭教的巴基斯坦國內屬於非法，該國《刑法》第377條規定，「一旦違反自然規律，自願與男子、婦女、動物發生性關係，將處以無期徒刑或2年以上、10年以下有期徒刑，並處以罰金。」

異性戀情侶表達愛意在巴基斯坦內也不受到歡迎，因為「婚前通姦」屬於犯罪行為。

報導指出，自從該名男子想要在亞波特巴德開設男同性戀俱樂部的計畫外流後，便引起當地政界人士和民眾的憤怒與不滿。

右翼政黨巴基斯坦人民運動黨黨魁納齊爾（Naseer Khan Nazir）表示，假設俱樂部成立獲得批准，將產生「非常嚴重的後果」；該黨另一名議員甚至放話，若俱樂部允許成立，他將在大樓內淋汽油、縱火燃燒。