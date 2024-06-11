千隻動物「活活烤死」！曼谷洽圖洽市集大火　上百店家燒毀

▲ 曼谷洽圖洽市集大火，店家被燒成焦黑。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

泰國曼谷知名景點「洽圖洽市集」（Chatuchak Weekend Market）11日凌晨發生大火，造成約百間商店被燒火，上千隻動物死亡。

BBC報導，當局稱這場大火是電線短路引起，雖未造成人員傷亡，販售活體動物的區域卻有上千隻包括鳥、狗、貓、蛇、老鼠、蟒蛇和壁虎等動物，在籠子裡被活活燒死。

據洽圖洽當局，火勢約於11日凌晨4時10分開始，30分鐘後被撲滅。網路曝光的照片顯示，市集有大片區域被火舌吞沒，籠子被燒焦，有些甚至因高溫變形。當地媒體曝光的畫面還可看見業者收拾死去的蛇屍，整齊排放在商店外的盒子裡。

初步調查指出，動物區118間商店占地約1400平方公尺，多數都在火災中燒毀。一名業者米查（Meecha）向當地媒體Thaiger表示，她是被樓上動物的叫聲吵醒，發現屋內瀰漫濃煙，令人無法呼吸，趕緊爬窗逃到安全地點。

▲ 籠子燒焦變形。（圖／路透）

洽圖洽市集是東南亞最大市集之一，也是泰國最大、最知名的周末市集，成千上萬間商店聚集在狹窄的小巷裡，每周末吸引近20萬遊客。

而出售動物的區域每天開放，在洽圖洽市集共27個區域中就有4個，卻因動物生活環境惡劣，導致高疾病及死亡率而飽受批評，因此須接受當局定期檢查。