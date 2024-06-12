27歲正妹在家被陌生人刺死！女嫌犯強行入室　「當著保全面」行兇

▲死者拍到的兇手在門外的畫面。（圖／翻攝自大皖新聞）

記者鄭思楠／綜合報導

四川省成都市郫都區一名王姓母親6月11日公開爆料稱，6月9日下午，她27歲的女兒在自家屋內，被一名不相識的年輕女子闖入殺害。而當時社區保全就在現場，對女兒的不幸遇害，王女十分悲傷，她希望法律嚴懲兇手。同時，她認為保全不作為，也應對此承擔一定的責任。

據《大風新聞》報導，遇害女子叫林薇（化名），今年27歲，家住四川省成都市郫都區紅光街道中航城社區某幢3樓。

王姓母親悲痛地說，6月9日中午1時左右，她離家辦事，女兒獨自在家中，「中午1：17左右，女兒在微信上對我說，有個人一直在敲門，她想叫保全。」

王女說，過了一會兒，女兒又告訴她，那個人還在門口吐痰，「我出門時看到一個女子站在隔壁鄰居家的門前，大約30歲的樣子，150公分多高，背著一個挎包，長頭髮。」

林薇透過門上的貓眼看清了對方的相貌，便問母親是不是一個長頭髮的女子，得到肯定答覆後，她稱自己以前曾看到過對方，「她大晚上曾在外面吐痰，現在還一直在門外吐，好噁心。」

母親安慰她說，自己已通知了社區物業，他們馬上派人上來。10分鐘後，母親又關切地問她，那個女子走沒有，林薇回答說沒有走，「不曉得在我們門口幹什麼，吐的都是痰，好煩喲，髒兮兮的。」同時將自己透過貓眼錄了一段47秒影片發給母親。

王女提供的這段47秒影片顯示，那名女子先是在她家門口一直站著，後來朝另一端走去，但林薇始終沒有開門。

王女提供了當時她與女兒的對話紀錄截圖，上面顯示，當天下午1：41，她又在微信上問女兒「保全過來沒呢」？見女兒一直沒有回答，她又給女兒打電話，但沒有接聽。

她表示，這時她意識到情況不對勁，便給物管打電話，物管對她說，有個人躺在她家裡，警員和120都在現場。

王女馬上往家趕，回到家時看到門敞開著，地上躺著的那個正是她女兒林薇，警員正在現場勘查，醫護人員正忙著緊急施救，後來林薇被送到郫都區人民醫院救治，因搶救無效不幸去世。

王女哭著說，她多方瞭解得知，當時物業派的是一名6旬保全去她家門口，女兒聽到保全的聲音後這才開門，開門後女兒質問那名女子為何在她家門口吐痰，兩人發生口角，「後來那名女子從挎包裡掏出一把水果刀，衝進我家裡將我女兒殺害。我想不通的是，兇手竟當著保全的面行兇，保全為何不制止，哪怕他伸手去阻攔或拉一下那名兇手，我女兒也不會遇害。」

王女回憶說，後來保全曾說，當時聽到林薇稱「糟了，我被捅到了」。後來，保全撥打110和120，接警後附近思源派出所警員立即趕到現場展開調查。

王女傷心地說，目前女兒還躺在殯儀館裡，此事尚無進展。她說，後來得知那名兇手是他們同一社區的，「她不想跟父母同住，想搬出來自己居住，便到社區敲門想租房。沒想到卻因瑣事將我女兒殺害。」她稱，那名女子作案後，還大搖大擺離開現場回到家中。

郫都區思源派出所相關人士稱，目前那名行兇女子已被刑拘，因該案尚在進一步調查處理中，不方便透過具體作案細節。

社區所屬的大北物業管理有限公司一名工作人員稱，他們總部在北京，是一家國企的子公司。她說，林薇在家中被女子殺害一事屬實，保全當時也在現場，至於他當時做了什麼沒有做什麼，目前警方正在進一步調查，他們不方便透露具體情況。

王女說，丈夫去世了，林薇是她的獨女，母女倆相依為命，當年女兒從成都外國語學校高中畢業後，因成績十分優異被保送到北京外國語大學讀本科，大三年級時去日本留學一年，2018年大學畢業後留在北京一家日資企業從事品管工作，後因經常出差，便辭職在家做自媒體工作。

她說，女兒身高168公分，平時喜歡跳街舞，特別喜歡鍛煉身體，很陽光、很乖巧，沒想到竟遭無妄之災，在家裡被入室殺害。她要求嚴懲兇手，同時要求大北物管公司給她一個說法。