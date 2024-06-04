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社會 社會焦點 保障人權

色保全偷闖女住戶香閨「從背後性侵」！雙腳抵住逼她就範

性侵,撿屍,強暴,迷姦（圖／記者黃克翔攝）

▲鍾姓保全眼見女住戶家門沒關，於是直接闖入、從背後性侵對方。（示意圖／記者黃克翔攝）

記者柯振中／綜合報導

桃園一名鍾姓男子在某社區擔任保全，豈料他某天工作時，發現女住戶小美（化名）的住處大門沒關，竟然直接闖進門，伸出狼爪侵犯對方。桃園地院審理後，判鍾男1年8月有期徒刑、緩刑4年，期間交付保護管束。

根據判決書內容，鍾男先前在桃園某區的一處社區大樓擔任保全，有次傍晚工作時，發現住戶小美的住處大門沒有關，竟然因此心生歹念，沒有經過同意就擅自闖入。

鍾男進門以後在室內查看，發現人在廚房，於是偷偷靠近，並且從背後環抱小美，動手性侵得逞，期間還用腳抵住小美的雙腿，阻止對方離去。

▲桃園市顧姓男子擔任桃園區某社區保全，前年底某日下午趁社區一樓超商女店員清洗警衛室垃圾桶時，竟乘機熊抱襲臀，還親吻其臉部猥褻得逞。（示意圖／免費圖庫pxhere）

▲鍾男趁著小美人在廚房，從背後環抱性侵，並且還用雙腳抵住小美，迫使她就範。（示意圖／免費圖庫Pxhere）

小美事後身心嚴重受創，選擇報警提告，不過2人最後以50萬元達成和解，鍾男迄今仍依約履行，她也願意原諒鍾男的惡行。

桃園地院審理後認為，鍾男身為大樓保全，本應克盡己職，維護住戶之人身安全、居住安全，竟為逞一己私慾，利用服務社區的機會，擅闖住宅、對小美做出猥褻犯行，造成小美難以抹滅的身心創傷。

不過，考量鍾男曾被診斷有精神疾患，且已與小美和解、取得原諒，審酌後依照侵入住宅強制猥褻罪，判處1年8月有期徒刑、緩刑4年，期間交付保護管束，全案仍可上訴。

 
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