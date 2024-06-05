2女互舔拍性愛片賣1網友「4年後外流」　她怒告閨蜜鬧翻

▲高雄兩名女子拍攝性愛影片販售，4年後卻遭外流。（示意圖／CFP）



記者鄒鎮宇／綜合報導

高雄女子小美（化名）與女性友人（小婷）一起拍攝互舔、裸照等，販售給網友賺錢。事隔多年，小婷發現當初的影片外流，氣得提告小美販賣猥褻影像罪。對此，法官認為，小美僅販售給一名網友，不符合販賣猥褻影像罪的條件，因此判其無罪。

判決書指出，小美與小婷2017年在高雄租屋處拍攝2人互相舔舐身體的影片，以及小婷裸露胸部、臀部等隱私部位的照片，再以新台幣5000至1萬元的價格販售給一名答應不會外流的網友。

沒想到，小婷2021年發現這段性愛影片被上傳到色情網站，認為小婷跟買家合謀外流，憤而提告小美販賣猥褻影像罪。

小美坦承有販售性愛影片辯稱，當時買家答應不會外流，她才跟小婷一起拍攝，「影片只提供給對方一人觀看，我沒有要把自己影片外流給不特定人看的意思，過了很多年都沒事，沒想到影片竟然又出現」。

法官審視影片截圖表示，小美在影片中與小婷一起露臉拍攝，應該要有影片可能被流出或使不特定多數人觀看的認知，若本來就想外流，應該會遮掩面容來避免名譽受損，但小美未這樣做，可見當時沒預料影片事後會被外流，認為其辯詞可信。

法官認為，小美雖有將影片販售給一名網友，但當時對方允諾不會外流，也徵得小婷同意才拍攝、販售，且小美沒有販賣猥褻影片供不特定人或多數人觀看的意思，因此對於販賣猥褻影像罪的舉證未足。