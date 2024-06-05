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社會 社會焦點 保障人權

女住戶沒關門在廚房忙　色保全入侵熊抱襲胸！賠50萬獲緩刑

▲桃園市龜山區某社區保全於去年間某日傍晚，見女住戶進屋後未關大門，竟入侵後雙手熊抱女住戶，強行襲胸還以雙腳抵住女子控制行動強制猥褻得逞。（示意圖／免費圖庫pxhere）

▲桃園某社區保全於去年間某日傍晚，見女住戶進屋後未關大門，入侵後強制猥褻得逞。（示意圖／免費圖庫pxhere）
 

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市龜山區某社區鍾姓保全於去年某日傍晚，見女子進屋後未關大門，竟尾隨推開大門後入侵民宅屋內，違反女子意願下雙手自後熊抱，再以雙腳抵住女子雙腳使其無法離開，再徒手撫摸胸部強制猥褻得逞，女子嚇得大喊後，鍾姓保全才趕緊逃離；桃園地院審理時，鍾男坦承犯行，並與被害女子達成和解賠償50萬元，法官審結依侵入住宅強制猥褻罪，判處有期徒刑1年8月，緩刑4年，還可上訴。

檢警調查，鍾姓男子在桃園市龜山區擔任保全工作，去年某日下午5時20分許，見社區成年女子進入屋內後大門未關，竟尾隨徒手開啟住宅大門侵入屋內，見女子在廚房背對他，以違反其意願下自其後方以雙手強行熊抱，並撫摸其胸部強制猥褻得逞，還以雙腳抵住女子雙腳使其無法自由離去，女子嚇得大叫，鍾姓保全才倉皇逃離現場，案經女子向龜山警分局報案提告。

桃園地院審理時，被告鍾男坦承犯行不諱，被害女子指證並以手繪現場圖、現場監視器影像擷圖、桃園市警局受理性侵害案件通報表、醫院受理疑似性侵害事件驗傷診斷書等佐證，足認被告犯行明確。

法官審酌，被告案發時擔任社區保全，本應克盡己職維護住戶人身安全與居住安寧，竟為逞一己私慾，利用服務社區機會，違反女子意願，侵入住宅強制猥褻之犯行，侵害女子之身體及性自主決定權，對其造成永難抹滅之身心創傷，惟念被告坦承犯行，考量被告經診斷罹有精神疾患，已與被害女子成立和解賠償50萬元，並取得其原諒同意給予緩刑之意見。

法官審結，被告未曾因故意犯罪受有期徒刑以上刑之宣告，考量犯後坦承犯行，並已與女子達成和解，歷經審理程序，當已知所警惕，信無再犯之虞，參酌告訴代理人請求給予被告緩刑之意見，審結依侵入住宅強制猥褻罪，處有期徒刑1年8月，緩刑4年，緩刑期間付保護管束，本案還可上訴。

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