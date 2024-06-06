泰18歲女大生「雙手被砍」全裸陳屍草叢！　男友家浴室滿地血跡

▲男子騎摩托車棄屍後，畏罪自殺失敗。（圖／翻攝自khaosod）



記者王佩翊／編譯

泰國一名女子被發現陳屍於草叢，而她的遺體不但全身赤裸，雙手也遭兇手砍斷。警方經調查鎖定死者的男友，並在他家中的浴室發現大量血跡，而男子當時則因企圖服藥自盡，被送往醫院搶救。死者被砍斷的雙手至今仍未找回，警方懷疑，兇手可能是將屍塊剁碎後用馬桶沖掉。

綜合泰媒報導，18歲的少女瓦蘭雅5日被發現陳屍於巴吞他尼府一處高架橋下的草叢中，當時她全身的衣物都被扒光，且雙手也被砍斷。警方調閱監視器後，鎖定棄屍男子，並循線找上他的住處。警方破門而入時，男子企圖服藥自盡，因此隨即被送往醫院搶救，目前仍未恢復意識，在加護病房搶救中。

警方搜查男子住處，在浴室以及走道發現大量血跡，初步判斷第一命案現場就在男子家中。據悉，男子為死者的18歲男友，但犯案動機仍待釐清。監視器畫面拍到，男子將死者的屍體從高速公路上往下丟，而在抵達棄屍處之前，他並未停留在任何地方，也沒有丟棄任何物品，因此警察懷疑，死者被砍下的手掌屍塊應該還在兇手家中。

警方判斷，男子可能將屍塊塞進馬桶，因此接下來將拆除浴室內的馬桶，並開挖化糞池，以尋找死者的手掌。警察已經前往兇嫌所在的醫院，對其問話，希望能獲取更多線索。

警方也不排除，兇嫌可能是將砍下的雙手切成小塊，再慢慢用馬桶沖走。此外，女子疑似是在死後6至8小時被發現，而事發當天，有人在凌晨5時看到一名男子騎著摩托車經過，但摩托車沒有車牌。

死者的姊姊透露，兩人交往1年，同樣就讀大學一年級，期間曾經因為吃醋吵架。



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