端午連假民眾機車汽油用罄「顧路」　關山警伸援手

▲民眾機車汽油用罄，員警幫忙「加油」。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

「機車沒油嗎？」，住台東池上鄉萬安地區的陳姓(49年次)民眾，騎乘機車欲至街上購買早餐，其行至197縣道約3公里處，機車汽油用罄「顧路」。本想著要推車至加油站，但是距離約有7至8公里，而且頭頂上又大太陽，體力恐無法負荷。正當不知所措時，錦安派出所警員劉立榮巡經該路段，並主動上前詢問。得知上情後隨即折返警所，並以塑膠桶裝載自備汽油，讓陳民能夠騎乘至加油站加油。



端午節3天連續假期，臺東縣警察局關山分局為使交通順暢及防制事故發生，特針對易壅塞路段及知名景區等編排交通疏導勤務。錦安派出所轄內有伯朗大道、天堂路及金城武樹等景點，吸引許多遊客前往騎乘自行車，享受田園風光。

警員劉立榮於10日9時許，巡經197縣道3公里處時，看見一部機車停在路旁，車主頭戴安全帽在機車旁踱步，劉員恐其發生意外狀況，遂主動上前關懷詢問。

據了解陳民住在萬安地區，早上騎機車要到池上市區購買早餐，但因未注意油量表，導致機車汽油用罄，手機又沒有帶在身上，本想要用牽的到加油站，但是距離又有些遠，體力實在吃不消。正不知所措，警察就出現在他面前，令他感到驚喜又開心。

劉員請他在現場等候，並返回警所內，以寶特瓶裝載自備汽油約0.25公升，返回原地倒入陳民機車，機車應聲啟動，他開心的直向員警道謝。劉員還貼心的提醒他，先騎乘到加油站加油，才不會再次發生狀況。