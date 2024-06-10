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獨／良心店家出現！台東早餐店「加蛋降5元」　業者：不該賺這麼多

▲雞蛋,蛋黃,膽固醇。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲台東縣鹿角食堂早餐店宣布加蛋降5元。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者楊惠琪／台北報導

國內蛋價創2年多來新低，但消費者對雞蛋降價無感，大罵「早餐店加蛋還是要加20元」，讓農業部長陳駿季、台北市蛋商公會理事長林天來接連喊話，呼籲餐飲業適度降價。台東縣鹿角食堂早餐店開第一槍宣布，即日起加蛋從15元降至10元，業者表示，雞蛋已從每箱1200元降至750元，應適度降價回饋消費者，也不該賺這麼多。

位於台東縣鹿野鄉的鹿角食堂早餐店，近日在臉書粉專公告，荷包蛋降價至每顆10元，全品項加蛋也只要加10元，若含蛋品項不加蛋，則售價減10元。業者余小姐接受《ETtoday新聞雲》採訪表示，店內用的箱蛋，已從每箱1200元降至每箱750元左右，雞蛋成本明顯減少，因而回饋消費者宣布降價。

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▲台東縣鹿角食堂早餐店宣布加蛋降5元。（圖／鹿角食堂提供）

▲台東縣鹿角食堂早餐店在臉書公告加蛋降5元。（圖／鹿角食堂提供）

余小姐表示，去年才開業，當時正值蛋價最高的時間，每箱至少1200元，最近每箱降至750元，「蛋價這麼低還賣這麼貴，實在不合理」，站在消費者立場，明明雞蛋大降價，加蛋還要15元或20元，感覺一定很差，「覺得應該多一點同理心，不需要賺這麼多。」

林天來指出，雞蛋正式進入消費淡季，因為夏季炎熱用蛋量低，加上暑假學校營養午餐停供，都將影響蛋價走勢，是否還要調降，將等端午節過後再決定。他並認為，從產地到消費端，整個產業鏈都應該降價，除了蛋農、蛋商要降價外，飼料、種雞和蛋中雞，以及消費端的餐飲業者等通路也要適度調降，才能讓消費者對降價有感，有助刺激消費。

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