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南島文化交流再深化！台東與夏威夷互換南島工藝品

▲臺東與夏威夷互換南島工藝品。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲臺東與夏威夷互換南島工藝品。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

為紀念臺東與夏威夷奇摩凱基金會(Kimokeo Foundation)文化交流的深厚友誼與合作，臺東縣政府與臺灣好好協會8日在夏威夷歐胡島沙灘進行南島信物交換儀式。台東縣長饒慶鈴表示，感謝此基金會近年協助臺東推廣支架大洋舟及分享海洋文化，因此特別以具臺灣原住民族代表性的木雕立柱作為贈禮，也期盼藉由此次參與太平洋藝術節難得機會，進一步提升南島文化島嶼的聯繫，用文化軟實力重建南島原鄉的脈絡。

在交換儀式中，縣府與臺灣好好協會以象徵木雕的斧頭、夏威夷方則以船隻的船槳代表信物進行交換，兩項信物皆為南島民族傳統工具。饒慶鈴提到，臺東縣與夏威夷同為南島民族的重要發源地，擁有豐富的海洋文化，雙方的合作將有助於促進兩地文化交流，提升南島民族的文化認同，期盼繼續攜手努力，促進南島民族文化傳承和發展。

此外，正式交換儀式預計於6月12日在茂宜島進行，彼此互換木雕立柱與支架大洋舟，為雙方友誼和合作邁向新航程。縣府提到，臺灣原住民木雕藝術家希細勒·歷瓦厄繞，特別為此提前至夏威夷茂宜島進行約2週的駐村創作，使用當地的雨豆樹，以「茂宜島火災」事件去發想，未來木雕立柱完成作品將留展在當地的族語學校。

縣府補充說明，夏威夷奇摩凱基金會為非營利組織，致力於保護和傳承夏威夷原住民文化，提供教育計畫、舉辦文化活動和工作坊等。縣府近年辦理「藍海生活節」、組隊參加皇后盃支架大洋舟比賽時，皆與奇摩凱基金會進行南島海洋文化深度交流，並由創辦人Kimokeo Kapahulehua (Uncle K)引領大家認識夏威夷舟楫文化的精髓，期待未來透過更緊密的合作，向外界展現臺東的原民生命力與文化底蘊。

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