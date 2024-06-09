友人超愛「LINE紅包還錢」　1狀況收不到錢！她怒：啥意思

▲友人喜歡用LINE紅包給錢。（示意圖／記者劉維榛攝）



網搜小組／劉維榛報導

「想拒收！」一名女網友抱怨，友人欠款總是透過LINE紅包來還錢，對原PO來說其實麻煩又困擾，「都要點開才能看金額，甚至沒空點還收不到錢！」對此，原PO講明不想這種方式收錢，友人隔一陣子又繼續使用紅包，讓原PO非常反感，該文章引發兩派熱議。

一名女網友在Dcard表示，每次幫友人代墊款項，或是一起購物付帳時，「事後給錢總是特別愛用LINE紅包功能」，一開始覺得新奇，但久了卻讓原PO感到困擾與麻煩，「都要點開才能看金額，甚至沒空點還收不到錢，正常LINE Pay（應為iPASS MONEY，下同）不行嗎？」

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原PO多次向友人反映，「我不喜歡這樣收錢」，但過陣子對方又忘記，「開始覺得這樣的心態很奇怪，想拒收！」原PO也直言，紅包的用意大多是祝福會贈予，「給自己該付的錢，沒多給一塊錢，總用紅包啥意思，享受施捨？」

底下網友熱議，「原來用紅包是某些人的雷點，我還真的沒想過」、「感覺有點反應過度欸，你講過不喜歡這樣了又重蹈覆轍，那就不要再幫他墊錢了，我自己就覺得沒差，反正LINE Pay或紅包都是錢」、「支持原PO，我覺得濫用紅包的人根本沒搞懂紅包的意思」、「我也不太喜歡紅包，沒多少錢不會特地打開聊天室確認，但是紅包過了期限就不能領～正常LINE Pay就好」。

也有人解釋，「因為用LINE Pay很難找到聯絡人，用紅包可以在對話直接給，我是這樣啦，不是故意要讓對方收不到」、「簡單來說，給紅包少用一次指紋認證」、「因為轉LINE Pay要掃兩次Face ID，紅包只用一次，有時候視角不對頭要一直動很麻煩，我就會用紅包轉給朋友」、「我也都紅包轉的，覺得用紅包轉速度比較快」。