黃仁勳驚喜現身「王記府城肉粽」！離台前狂買14份餐點　再送大紅包

▲輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳原本預計8日上午要搭乘專機離台，但午間他被直擊現身八德路上「王記府城肉粽」一口氣買了14份餐點，付錢時還為店員送上「超大紅包」。（示意圖／報系資料照）

文／CTWANT

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳原本預計8日上午就要搭乘專機離台，但8日午間他被直擊現身台北市八德路上的「王記府城肉粽」一口氣買了14份餐點，付錢時還送上「超大紅包」，讓現場員工們開心大喊「謝謝老闆」。

黃仁勳自5月26日為台北國際電腦展（COMPUTEX）來台，掀起全球AI旋風。台北國際電腦展7日風光落幕，黃仁勳原定8日上午也將搭乘專機離台，不過據《民視新聞網》報導，黃仁勳上午離開下塌飯店後，先是替飯店外聚集的民眾簽名，結束後才搭乘座車再次前往位於八德路上的「王記府城肉粽」，現場民眾趕緊上前要簽名、合照，排起長長人龍，而黃仁勳不僅來者不拒，還將愛妻Lori拉進來一一與民眾合影留念，拍照。

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在王記現場，黃仁勳則一口氣帶走14份餐點，結帳時店家原本找零錢給他，但黃仁勳接過後，一把將零錢丟回收銀機內，還拿出一個大紅包要贈送給店家，引得店內員工們又驚又喜，大喊「謝謝老闆！」

▲王記府城肉粽。（示意圖／報系資料照）

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