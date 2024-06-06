▲示意圖，和本新聞無關。（圖／CFP）



記者朱祖儀／綜合報導

婆媳之間要如何融洽相處，一直困擾不少家庭，如果遇到蠻不講理的婆婆，該怎麼辦呢？一名人妻就說，婆婆不時就會對她無理責罵，可是發完脾氣之後，又會包萬元紅包，她不禁好奇，有多少人會為了錢而忍下這口氣？文章曝光後，網友紛紛笑說「我可以！在這裡報名嗎」、「超級好賺！」

原PO在臉書「毒姑九賤婆媳討論區」發文表示，每次婆婆無理責罵她之後，似乎都會心存愧疚，包上萬元的紅包給她表達歉意。但遇到這情形讓她好奇，真的會有媳婦為了錢，就把這口氣忍下來嗎？還配上一個翻白眼的emoji。

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不少人看了不禁笑說，「我可以，請問還缺人被罵嗎？急！線上等」、「會，還希望天天罵天天都有紅包收，我就變小富婆」、「再多罵幾次！而且愈罵紅包要愈大」、「罵一次給一萬的話，比上班還好賺很多」、「每天罵，一個月就有30萬了，一年就365萬了，這麼好賺，忍了吧，就當婆婆是機車上司」、「看罵多久囉，一個小時內可接受，時薪萬元欸」、「每當她在罵你時，你就把她當財神爺笑笑的看著她，這樣心情就會好了」、「號碼牌哪裡抽」、「每天罵一次，天天領一萬，比去台積電上班還好賺，我可以」、「我肯定天天找事給她罵」。

▲示意圖，和本新聞無關。（圖／記者鄺郁庭攝）



但還是有人無法接受，表示「要1百萬才可以」、「你有病嗎？你收下一次還是會被罵的」、「收下，在她罵的時候拿出來請她閉嘴呢？」「如果我可以賞她幾巴掌，然後也給她錢致歉的話，我會考慮忍一下」。